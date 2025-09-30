以色列同意川普和平計畫 華爾街日報：哈瑪斯不接受恐兩頭空

快訊

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普29日在白宮與內唐亞胡舉行聯合記者會，結束時兩人握手。法新社
華爾街日報29日刊出評論說，美國川普總統提出、以色列總理內唐亞胡當天同意的加薩協議核心要求是，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯要釋放人質並放棄武器和權力，這樣加薩戰爭就會結束。哈瑪斯會嗎？

若哈瑪斯照做，戰爭將停止，輸入加薩的援助物資也將激增。但有充分理由對此存疑。哈瑪斯需要人質來左右以方行動，也需要武器來維持影響力。即使美國官員認為，以色列9日襲擊卡達杜哈後，卡達終於對哈瑪斯施壓，哈瑪斯仍不太可能預先放棄所有籌碼。

因此，川普所提協議建立在一個虛構設想。較值得關注的是，若該設想落空、哈瑪斯仍緊抓部分或全部人質和武器，將發生什麼事。

在此情況下，計畫是在加薩的以色列控制區推進該協議，這意味即使以色列繼續作戰，阿拉伯國家也將建立政府取代哈瑪斯在加薩的統治。這對哈瑪斯來說可能是兩頭空。川普已說，若哈瑪斯拒絕協議或阿拉伯國家無法解除該組織武裝，以色列將獲得美國的全力支持，摧毀哈瑪斯。

該協議的若干內容可能對以色列造成挑戰，包括位於約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府將進入治理加薩的委員會，這是阿拉伯國家的堅持。但協議規定，巴勒斯坦自治政府必須去極端化，並落實川普和其女婿庫許納2020年擘畫的嚴格改革，才能擔當該角色。若改革真的進行，對以色列與和平都更有利。

另一項對以方的可能挑戰，是該方案提出願景，即巴勒斯坦自治政府若進行改革，可能為巴勒斯坦建國「路徑」創造正確「條件」。對以色列人而言，在哈瑪斯前年10月發動屠殺後討論巴人建國，聽起來像自尋死路。川普說他理解，但遙遠願景不必阻礙當下進展。

第三個問題是加薩重建。這理應立即啟動，且不能再像聯合國或卡達主導的重建工作對哈瑪斯提供援助，引發一場又一場戰爭。剩下的就是以色列的分階段撤軍，內唐亞胡說這與哈瑪斯解除武裝的程度連動。以色列也將在所謂「可預見的未來」保有一個安全緩衝區。

華爾街日報說，以色列未來對哈瑪斯從事安全行動的能力愈強，就愈不可能重現類似的加薩戰爭；川普的協議承認這一點並讓其獲得區域支持，值得肯定。

哈瑪斯 以色列 川普

