快訊

台灣人體內塑化劑竟比歐美高7倍 醫點名十大陷阱：吃飯不要滑手機

獨／北士科T17和18 MOU最多再延三個月 要看輝達是否同意

台美晶片五五分？ 總統府前發言人Kolas：警報六個月前早響起

日防相：OCEAN非「單一戰區」 強調深化印太合作

中央社／ 東京30日專電

日本防衛大臣中谷元29日接受韓國「中央日報」書面專訪表示，日本提出的OCEAN構想，並不是以「統合戰區」（單一戰區）為考量，而是為了強化印度太平洋地區共享價值國家之間的團結合作。

中谷今年5月在新加坡舉行的亞洲安全保障會議（香格里拉對話）發表演說時，首次提出OCEAN（One Cooperative Effort Among Nations，各國攜手合作）的區域合作構想，主張以OCEAN作為印度太平洋地區各國防衛當局合作的共同理念，呼籲在此構想下加強對話與合作。

日本退將曾透露，中谷元今年3月在日本與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）會面時，曾提出「單一戰區」（One Theater）構想，將印太區域的美國、日本、澳洲、南韓、菲律賓等國納入，戰區範圍涵蓋朝鮮半島、東海、台海、南海、菲律賓海周邊，以加強對中國的防禦。不過，這個構想由於過於敏感，並未公開細節。中谷5月提出OCEAN構想，被認為是較為緩和版的「單一戰區」。

然而，中谷元接受「中央日報」專訪時，首次確認OCEAN並非「單一戰區」構想。

中谷表示，「我所提出的OCEAN，是為了深化印太地區各國國防當局之間的合作與聯繫，基於共享價值與利益的精神，並不是（以單一戰區為前提）向駐日美軍、駐韓美軍等外國軍隊要求他們分擔特定角色」。

所謂特定角色，指的是假如統合戰區，一旦台灣海峽有事，駐韓美軍與駐日美軍的任務範圍可能擴大。對此，中谷強調，即使美方推動將駐日美軍司令官升格為4星上將，或是成立統合司令部，日本防衛的基本框架依舊是「自衛隊主導日本防衛、美國提供支援（擴大嚇阻）」，這一點「沒有改變」。

中谷元表示，「我提案的OCEAN，是指印太地區在確保開放性、包容性與透明性的同時，各國國防當局應當推進合作與聯繫的精神」，「防衛省基於OCEAN精神，除了美國之外，也將推進與韓國在內等志同道合國家的合作」。

報導指出，中谷元提出「志同道合國家」，被解讀為會在大框架下要求韓國參與對於中國的牽制戰略。

對於中國的軍事影響力擴張，中谷表達警戒心。他表示，「中國持續高水準增加國防費，並在缺乏透明性的情況下迅速擴展軍力」，「日本絕不容忍以武力單方面改變現狀，防衛省正懷抱著迫切感，持續推進防衛力強化」。

報導指出，中谷元9月初訪問韓國，是日本防衛大臣時隔10年再次訪韓。雖然日本首相石破茂即將下台，內閣成員也可能變動，但自民黨持續執政的可能性極高，OCEAN構想既然已經向美方提出，很可能持續推動。

日本 國防部 美軍

延伸閱讀

不是乘車卡？老公車上驚見「紅色Suica」 妻子一查發現暗黑用途

整理包／不能店內退稅了！日本2026年免稅新制 看懂機場通關規定流程

日本自動販賣機漲價了！逾2200款飲料變貴 民眾嘆：無法隨便買了

放大你的普發一萬！「買飯店送飯店」日本飯店最高折1千元 再送台灣住宿金500元

相關新聞

印尼伊斯蘭教學校建物倒塌已釀3死 仍有38人受困

印尼爪哇島東部小鎮蘇達約（Sidoarjo）的1所伊斯蘭教學校昨天發生1棟多層建築物倒塌，當局今天表示已確定有3人罹難，...

內唐亞胡否認同意巴勒斯坦建國 以色列軍隊將續留加薩

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，日前在白宮與美國總統川普（Donald Trump）會談...

以色列同意川普和平計畫 華爾街日報：哈瑪斯不接受恐兩頭空

華爾街日報29日刊出評論說，美國川普總統提出、以色列總理內唐亞胡當天同意的加薩協議核心要求是，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯要釋...

川普推動加薩和平計畫 英國前首相布萊爾為何是要角？

美國總統川普9月29日提出的20點加薩和平計畫，其中一些要素是根據英國前首相布萊爾（Tony Blair）的藍圖。布萊爾卸任英相已超過18年，他與以巴衝突有何淵源？點選本文，聯合報數位版為讀者深入探索，看布萊爾為何「從未離開」，致力解決此一歷史難題。

海灣的「新北約」？沙烏地、巴基斯坦的共同防禦協定

不久前，沙烏地阿拉伯和巴基斯坦這兩個穆斯林國家，共同簽署一份戰略共同防禦協定（SMDA）。協定的具體內容並未對外公開，從雙方公布的新聞資料提到，針對任何一方的侵略都應視為對雙方的侵略，應對的方法涵蓋了所有軍事手段，這可能代表涵蓋了從常規武裝力量、情報分享到巴基斯坦的核能力等等。

葉門胡塞組織飛彈攻擊 荷蘭籍貨船起火漂流

官員表示，葉門武裝分子青年運動（又譯胡塞），攻擊亞丁灣一艘懸掛荷蘭旗幟的貨船「Minervagracht」，導致兩人受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。