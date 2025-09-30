日防相：OCEAN非「單一戰區」 強調深化印太合作

日本防衛大臣中谷元29日接受韓國「中央日報」書面專訪表示，日本提出的OCEAN構想，並不是以「統合戰區」（單一戰區）為考量，而是為了強化印度太平洋地區共享價值國家之間的團結合作。

中谷今年5月在新加坡舉行的亞洲安全保障會議（香格里拉對話）發表演說時，首次提出OCEAN（One Cooperative Effort Among Nations，各國攜手合作）的區域合作構想，主張以OCEAN作為印度太平洋地區各國防衛當局合作的共同理念，呼籲在此構想下加強對話與合作。

日本退將曾透露，中谷元今年3月在日本與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）會面時，曾提出「單一戰區」（One Theater）構想，將印太區域的美國、日本、澳洲、南韓、菲律賓等國納入，戰區範圍涵蓋朝鮮半島、東海、台海、南海、菲律賓海周邊，以加強對中國的防禦。不過，這個構想由於過於敏感，並未公開細節。中谷5月提出OCEAN構想，被認為是較為緩和版的「單一戰區」。

然而，中谷元接受「中央日報」專訪時，首次確認OCEAN並非「單一戰區」構想。

中谷表示，「我所提出的OCEAN，是為了深化印太地區各國國防當局之間的合作與聯繫，基於共享價值與利益的精神，並不是（以單一戰區為前提）向駐日美軍、駐韓美軍等外國軍隊要求他們分擔特定角色」。

所謂特定角色，指的是假如統合戰區，一旦台灣海峽有事，駐韓美軍與駐日美軍的任務範圍可能擴大。對此，中谷強調，即使美方推動將駐日美軍司令官升格為4星上將，或是成立統合司令部，日本防衛的基本框架依舊是「自衛隊主導日本防衛、美國提供支援（擴大嚇阻）」，這一點「沒有改變」。

中谷元表示，「我提案的OCEAN，是指印太地區在確保開放性、包容性與透明性的同時，各國國防當局應當推進合作與聯繫的精神」，「防衛省基於OCEAN精神，除了美國之外，也將推進與韓國在內等志同道合國家的合作」。

報導指出，中谷元提出「志同道合國家」，被解讀為會在大框架下要求韓國參與對於中國的牽制戰略。

對於中國的軍事影響力擴張，中谷表達警戒心。他表示，「中國持續高水準增加國防費，並在缺乏透明性的情況下迅速擴展軍力」，「日本絕不容忍以武力單方面改變現狀，防衛省正懷抱著迫切感，持續推進防衛力強化」。

報導指出，中谷元9月初訪問韓國，是日本防衛大臣時隔10年再次訪韓。雖然日本首相石破茂即將下台，內閣成員也可能變動，但自民黨持續執政的可能性極高，OCEAN構想既然已經向美方提出，很可能持續推動。