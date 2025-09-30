聽新聞
印尼伊斯蘭教學校建物倒塌已釀3死 仍有38人受困
印尼爪哇島東部小鎮蘇達約（Sidoarjo）的1所伊斯蘭教學校昨天發生1棟多層建築物倒塌，當局今天表示已確定有3人罹難，另有至少38人據信仍受困現場，搜救人員持續積極搶救。
法新社報導，印尼媒體引述1名目擊者說法指出，事故發生時，建築物內聚集了準備進行下午禮拜的學生。
印尼國家搜救總署（National Search and RescueAgency）署長薩菲（Mohammad Syafii）表示，這起事故共影響102人，其中3人已死亡，救難人員正迫切搶救仍受困瓦礫堆下的人。
印尼國家災害應變總署（National Disaster MitigationAgency，BNPB）發言人穆哈里（Abdul Muhari）說，受困人數據信仍有38名。
蘇達約1所醫院的院長伊拉萬（Atok Irawan）告訴媒體記者，有2名原本在急診室接受治療的傷者今天傷重不治。
