快訊

台灣人體內塑化劑竟比歐美高7倍 醫點名十大陷阱：吃飯不要滑手機

獨／北士科T17和18 MOU最多再延三個月 要看輝達是否同意

台美晶片五五分？ 總統府前發言人Kolas：警報六個月前早響起

聽新聞
0:00 / 0:00

印尼伊斯蘭教學校建物倒塌已釀3死 仍有38人受困

中央社／ 雅加達30日綜合外電報導
印尼爪哇島東部小鎮蘇達約（Sidoarjo）的1所伊斯蘭教學校，昨天發生1棟多層建築物倒塌。 新華社
印尼爪哇島東部小鎮蘇達約（Sidoarjo）的1所伊斯蘭教學校，昨天發生1棟多層建築物倒塌。 新華社

印尼爪哇島東部小鎮蘇達約（Sidoarjo）的1所伊斯蘭教學校昨天發生1棟多層建築物倒塌，當局今天表示已確定有3人罹難，另有至少38人據信仍受困現場，搜救人員持續積極搶救。

法新社報導，印尼媒體引述1名目擊者說法指出，事故發生時，建築物內聚集了準備進行下午禮拜的學生。

印尼國家搜救總署（National Search and RescueAgency）署長薩菲（Mohammad Syafii）表示，這起事故共影響102人，其中3人已死亡，救難人員正迫切搶救仍受困瓦礫堆下的人。

印尼國家災害應變總署（National Disaster MitigationAgency，BNPB）發言人穆哈里（Abdul Muhari）說，受困人數據信仍有38名。

蘇達約1所醫院的院長伊拉萬（Atok Irawan）告訴媒體記者，有2名原本在急診室接受治療的傷者今天傷重不治。

印尼 建築

延伸閱讀

印尼外籍生瑪家鄉太古拉伐斯瀑布戲水溺斃 近10年發生6死

NBA／勇士續留前袋棍球巨星！ 簽澳洲新秀+3名球員 　

淡出演藝圈40年！「最美麗主持人」白嘉莉閃婚真相曝光

印尼裔男孩的故事！「新來的小朋友」10歲男孩在台灣綻放新力量

相關新聞

印尼伊斯蘭教學校建物倒塌已釀3死 仍有38人受困

印尼爪哇島東部小鎮蘇達約（Sidoarjo）的1所伊斯蘭教學校昨天發生1棟多層建築物倒塌，當局今天表示已確定有3人罹難，...

內唐亞胡否認同意巴勒斯坦建國 以色列軍隊將續留加薩

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，日前在白宮與美國總統川普（Donald Trump）會談...

以色列同意川普和平計畫 華爾街日報：哈瑪斯不接受恐兩頭空

華爾街日報29日刊出評論說，美國川普總統提出、以色列總理內唐亞胡當天同意的加薩協議核心要求是，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯要釋...

川普推動加薩和平計畫 英國前首相布萊爾為何是要角？

美國總統川普9月29日提出的20點加薩和平計畫，其中一些要素是根據英國前首相布萊爾（Tony Blair）的藍圖。布萊爾卸任英相已超過18年，他與以巴衝突有何淵源？點選本文，聯合報數位版為讀者深入探索，看布萊爾為何「從未離開」，致力解決此一歷史難題。

海灣的「新北約」？沙烏地、巴基斯坦的共同防禦協定

不久前，沙烏地阿拉伯和巴基斯坦這兩個穆斯林國家，共同簽署一份戰略共同防禦協定（SMDA）。協定的具體內容並未對外公開，從雙方公布的新聞資料提到，針對任何一方的侵略都應視為對雙方的侵略，應對的方法涵蓋了所有軍事手段，這可能代表涵蓋了從常規武裝力量、情報分享到巴基斯坦的核能力等等。

葉門胡塞組織飛彈攻擊 荷蘭籍貨船起火漂流

官員表示，葉門武裝分子青年運動（又譯胡塞），攻擊亞丁灣一艘懸掛荷蘭旗幟的貨船「Minervagracht」，導致兩人受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。