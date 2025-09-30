聽新聞
葉門胡塞組織飛彈攻擊 荷蘭籍貨船起火漂流
官員表示，葉門武裝分子青年運動（又譯胡塞），攻擊亞丁灣一艘懸掛荷蘭旗幟的貨船「Minervagracht」，導致兩人受傷，船員被迫棄船逃生。
Minervagracht在9月29日似乎遭葉門發射的飛彈擊中，這是近來亞丁灣最嚴重的攻擊事件，亞丁灣是通往紅海的要道。船東Pottersgracht公司說，船隻遭受重創，出動直升機撤離船上的19名船員，其中兩人受傷。Minervagracht在9月23日也在亞丁灣差點遇襲。
歐洲海軍部隊30日稍早表示，Minervagracht船員獲救後，「船隻起火漂流」。法國軍方的海事訊息合作與意識中心（MICA），指認是胡塞發動攻擊。
伊朗支持的胡塞，7月曾擊沉兩艘船隻。該組織往往在數小時或數天後承認犯行，但目前尚未出面坦承。胡塞發射飛彈、出動無人機，攻擊100多艘船隻與以色列，表達對以哈戰事的不滿。
