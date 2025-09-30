聯合國安理會將投票 決定海地外國維安部隊未來

快訊

中央社／ 紐約聯合國總部29日綜合外電報導

聯合國安全理事會今天將進行投票，決定是否將聯合國支持的海地「多國維安任務支援團」升級為擁有軍隊的部隊。

「多國維安任務支援團」（Multinational SecuritySupport Mission）目前僅包含1000名主要來自肯亞的警察，協助海地警察應對遍地開花的幫派暴力。

但自2023年批准以來，這項任務的結果好壞參半。

海地過渡總統委員會（Transitional PresidentialCouncil）主席聖席爾（Laurent Saint-Cyr）上週在聯合國的外交會議上表示：「每天，無辜的生命在子彈、火焰和恐懼中消逝。」

聖席爾表示，支持美國和巴拿馬提出、將MSS轉型為更具韌性部隊的決議草案；這一部隊的初始任期為一年。

與MSS僅由執法機構組成不同，新部隊的規模最多可達5500名制服成員，其中包括警察和軍隊部隊。肯亞總統魯托（William Ruto）上週表示：「只要有合適的工作人員、足夠的資源、適當的設備和必要的後勤支持，海地的安全就可以恢復。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）數月前提出，在聯合國內部設立一個支持辦公室，以提供新部隊所需的後勤和財務支持。

美國副國務卿藍道（Christopher Landau）上週表示：「這項任務將賦予部隊主動打擊幫派、恢復海地安全的權力，同時確保它擁有達成任務預期目標所需的適當工具。」

「然而，採納這項決議並非必然，儘管安理會大多數成員支持這一決議，仍可能有人試圖阻止或拖延我們對海地的應對。」

中國先前曾對在海地沒有政治過渡的情況下MSS的角色表示懷疑，但在投票時選擇棄權，俄羅斯也同樣如此。

根據外交消息來源，目前不清楚這兩個擁有否決權的國家今天投票將採取何種立場。

海地是美洲最貧窮的國家，長期以來遭受暴力犯罪幫派的侵害，這些幫派在持續的政治不穩定背景下進行謀殺、強姦、劫掠和綁架。

2024年初幫派迫使時任總理亨利（Ariel Henry）辭職之後，情況更形惡化。

