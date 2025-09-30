親俄TikTok假帳號疑干預捷克國會大選 當局警戒調查

捷克國會大選將在10月3日、4日登場，捷克當局正調查數百個在選前散布親俄內容的TikTok假帳號。據2名國家行政機關的消息人士，這些帳號來自「網軍農場」的組織，目的在於影響選情。

綜合捷克媒體報導，線上風險實驗室（Online RiskLabs）識別此可疑網絡，經捷克媒體Denik N調查，發現近300個相關帳號在幾秒鐘內自動互相按讚、分享和留言，藉此「繞過」TikTok的演算法，將影片推送到用戶的「推薦頁」。有些影片在數小時內就獲得數十萬次觀看，營造出公眾強烈關注的假象。

研究中心的分析顯示，此網絡由少數「內容創作者」製作原始影片，並透過286個帳號轉發與擴散。

TikTok在捷克有超過200萬用戶，其中大多數年齡介於18至24歲之間，因此特別容易受操縱。專家表示，TikTok推薦系統依賴早期的互動數據，這使得這些協同操作的帳號，能將內容推向使用者未主動尋找的政治內容。

舉例來說，這些內容包含右翼民粹「自由和直接民主黨」的岡村富夫（Tomio Okamura）和費亞拉（Radim Fiala），以及同屬極右派的PRO黨領袖拉奇爾（Jindřich Rajchl）的煽動性競選素材。

許多帳號避開捷克語的變音符號，導致姓名扭曲。有的帳號會突然切換為俄語、越南語、德語或羅馬尼亞語，甚至誤將評論貼在與非洲政治相關的內容下。

研究人員與安全官員表示，這些模式與已知的俄羅斯「網軍農場」戰術一致，即透過機器人驅動的網絡大量灌輸內容，以扭曲當地政治辯論。

據Denik N報導，捷克政府已將此事提交給歐盟執委會和TikTok，而TikTok已封鎖或刪除部分可疑帳號。由於捷克監管機構無法追蹤帳號來源，當局表示後續行動將取決於平台的合作。

類似的干預行為已在歐洲出現。去年羅馬尼亞總統大選，憲法法院因發現選舉中有違規、TikTok網路平台操作的潛在外國干預，而宣佈第一輪投票結果無效。