加薩悲歌 4早產嬰擠1保溫箱、撤離風險高

中央社／ 日內瓦29日綜合外電報導

隨著以色列加強對加薩發動地面攻勢，並在夜間砲擊一家醫院，聯合國兒童基金會今天呼籲立即撤離加薩市內至少25名患病或早產嬰，以挽救他們的生命。然而，這麼做風險極高。

巴勒斯坦衛生官員表示，以色列戰車正在包圍阿赫洛醫院（Al Helo Hospital）附近地區，院內至少有12名嬰兒在保溫箱中。醫護人員說，這處地點遭到砲擊，路透社取得的影像畫面顯示，瓦礫散落在病房與病床上。

聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人畢雷斯（Ricardo Pires）對記者說：「應該把他們安置到他處，因為加薩市（Gaza City）再度成為戰區，但問題是要把他們轉移到哪裡去？他們沒有安全的地方可以去。」

以色列當局並未立即回應置評要求。

畢雷斯說，這些寶寶大多是新生兒，撤離時只能以毛毯將他們包裹起來，並使用臨時推車與攜帶式氧氣和點滴，途中可能面臨感染、溫度變化，甚至是醫療物資耗盡等風險。

「將他們撤離到別的地方，似乎是我們現有的最佳選項…但風險非常高。」

目前還不清楚有哪些醫院能夠收容這些嬰兒，許多醫院不是受損，就是過度擁擠和物資短缺。

畢雷斯補充說，加薩市的嬰兒數量超過保溫箱數量，有些新生兒必須共用一個保溫箱，他曾看過一個保溫箱裡擠了4個嬰兒。

據報以色列曾拒絕將保溫箱送入加薩，有關當局並未回應這項指控。

以軍在加薩北部展開攻勢，數十萬加薩居民因此流離失所，饑荒和物資短缺的情況正持續惡化。以色列方面重申，除非巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）釋放所有人質並永久投降，否則不會停止戰鬥。

以色列 嬰兒 風險 加薩走廊 早產兒

