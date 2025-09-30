算什麼協議？巴勒斯坦人普遍不信川普監督加薩 哈瑪斯反應耐人尋味

美國29日公開加薩停火提案，獲得以色列支持，目前巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯尚未正式回覆。天空新聞台30日分析，以國總理內唐亞胡料將遭遇國內極右翼盟友的壓力，至於哈瑪斯的第一反應耐人尋味，表明不會簽署任何未納入巴勒斯坦自決權的協議，而川普版提案正就沒有言明這點。

天空新聞台中東評論員帕森斯（Andy Parsons）指出，美國總統川普向全世界宣布這項提案之前，甚至都沒有先送交給哈瑪斯。他質疑，「若沒有哈瑪斯的參與，這算什麼協議？真能奏效嗎？」

路透29日稍早報導引述一名哈瑪斯官員表示，除了媒體公開的內容外，至今尚未正式收到計畫；另一名熟悉談判的哈瑪斯官員後續回應，將秉持善意審視後做出回應。

帕森斯提醒，儘管川普種種威脅暗示，現實是哈瑪斯握有人質，而人質議題也是最能引起以色列共鳴的因素。只要哈瑪斯不接受提案，就不會釋放人質。

除此之外，巴勒斯坦人對於由川普和英國前首相布萊爾組成的和平委員會幾乎毫無支持。

任職巴勒斯坦立法委員會近20年的資深政治人物巴爾古提（Mustafa Barghouti）直言，「布萊爾是戰犯，他應該待在海牙，而非加薩」。這樣的看法在巴勒斯坦人之間並非孤例。

後續料將有更多談判。「等真的確定談定協議我才會相信，」一名軍方人士無奈表示；另一名消息人士則認為相較之前更有信心了，「之前我是一點信心都沒有」。

雖然沒有人敢過早樂觀，畢竟還有許多障礙與讓步要面對，但一旦協議成真，情勢可能會迅速推進。