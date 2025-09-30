防止犯罪 塔利班連續2天關閉阿富汗光纖網路

快訊

中央社／ 喀布爾30日綜合外電報導

阿富汗的塔利班政權以防止犯罪為由，連續兩天強行關閉光纖網路，全國網路及行動電話中斷，通訊停擺，幾乎所有產業都受波及。

塔利班本月稍早陸續關閉部分省份的高速網路，聲稱此舉目的是「防止犯罪」。

根據國際監測網路故障事件的非政府組織Netblocks指出，昨天晚間起，行動電話與網路服務訊號逐漸減弱，最終連線率僅剩平時1%不到。

這是自2021年塔利班奪權，嚴格實行伊斯蘭律法以來，阿富汗首次出現全國性通訊中斷。

「沒有手機和網路，我們什麼資訊都收不到」，喀布爾42歲店主納吉布拉（Najibullah））無奈地表示。「生意全靠手機聯繫，貨運配送、下訂全都要靠手機。現在街上像放假一樣，大家都待在家裡，市集完全停擺。」

不願具名的政府官員受訪時曾警告，阿富汗的光纖網路即將被切斷，行動電話也會受影響。這名官員透露，將有「8千到9千個電信基地台」停止運作，並表示本次斷網將「持續至另行通知」。

「全國銀行業、海關等所有產業都會受到波及，因為現在沒有其他通訊方式可供替代。」

NetBlocks表示，這起大規模斷網「明顯是當局刻意中斷的結果」。

在基礎建設有限的國家，如阿富汗，電話服務與網際網路經常共用相同的光纖。近幾週以來，阿富汗多地網路長期處於極慢或間歇性斷線的狀態。

同時，法新社記者也回報，包括北部的巴達克珊（Badakhshan）、塔喀（Takhar），以及南部的坎達哈（Kandahar）、海曼德（Helmand）等多個省份，皆出現同樣的通訊限制。

塔利班政府去年曾強調，總長9350公里的光纖網路是帶領阿富汗與全球接軌、脫離貧困的「重點建設」。不過這些工程多係美國支持的前政府所建置。

