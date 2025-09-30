川普提出20點和平方案 哈馬斯會接受嗎？

美國總統川普與以色列總理納坦雅胡週一（9月29日）在白宮會晤，美方針對加薩走廊發表20點和平方案，稱只要以哈雙方都同意此和平計劃，就可立即休戰、釋放人質，並推動展開加薩的戰後重建與去軍事化。

此方案以「新加薩」描述戰後願景，主張要「為了加薩人民的福祉」重建當地，把加薩變為一個「去激進化、沒有恐怖威脅、對鄰國不構成威脅」的地區。根據此方案，以色列將不會佔領或併吞加薩；哈馬斯則必須同意不以任何形式參與戰後的加薩治理。

在共同記者會上，川普感謝納坦雅胡支持美國的方案，並表示現在「極其接近」達成和平協議的時候；如果哈馬斯不接受提案，美國就會全力支持以色列摧毀哈馬斯。納坦雅胡稱：「如果哈馬斯拒絕，或是表面接受但暗中破壞，那以色列就會自己完成工作……這件事可以簡單解決，也可以強硬解決，但終究會解決。」

哈馬斯尚未回應美國的提案。巴勒斯坦民族權力機構則表示樂見川普的計劃，並承諾在以哈戰爭結束後會推動改革。巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體哈馬斯目前控制加薩走廊，德國、美國、以色列和部分阿拉伯國家把它列為恐怖組織；巴勒斯坦民族權力機構則控制約旦河西岸部分地區，不屬於哈馬斯。

埃及、約旦、印尼、巴基斯坦、土耳其、卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國發布聯合聲明，亦表態樂見美國提出和平方案，且「相信川普有能力找到和平之道」。

上述穆斯林國家聲明稱，已準備好積極與美國等各方合作，促成人質獲釋、以軍全面撤出加薩，以及重建當地等工作，最終目標是「以兩國方案為基礎……依照國際法，把加薩跟約旦河西岸完全整合為一個巴勒斯坦國」。

歐洲各國也陸續回應。歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）呼籲各方「把握時機，為和平創造真正的機會」。德國外長瓦德富（Johann Wadephul）、英國首相斯塔默（Keir Starmer）皆呼籲哈馬斯接受美國提案；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）亦表示，哈馬斯「沒有選擇，只能立刻釋放所有人質，依循此計劃行事」。

美國的和平方案有哪些內容？

白宮20點和平方案主要由川普的特使維特科夫（Steve Witkoff）和川普首任內的中東顧問庫許納（Jared Kushner）擬定。不同於川普今年初提議把巴勒斯坦人民永久遷出加薩，美方這次主張「沒有人會被強迫離開加薩」。

針對人質獲釋，此方案規定哈馬斯須在72小時內釋放所有人質，無論是生是死；以色列認為目前哈馬斯挾持48名人質，其中20人可能還活著。待所有人質獲釋，以色列也會釋放250位終生監禁的囚犯，以及1700名在2023年10月7日哈馬斯攻擊以色列之後被關押的加薩人。

針對哈馬斯成員的命運，美方稱只要其承諾跟以色列和平共處、解除武裝，就會獲得赦免；希望離開加薩的哈馬斯成員，則可透過安全管道前往接收國家。

針對加薩的戰後安排，美國的方案把哈馬斯徹底排除在外，並將摧毀所有跟哈馬斯有關的軍事基礎建設和武器設備。加薩須在獨立監察機構的控管下，展開去軍事化進程；在戰後過渡期間，美國也會跟阿拉伯等國際夥伴合作，部署一支「國際穩定部隊」在加薩，協助訓練巴勒斯坦的長期警力，並守衛邊境區域，避免再有軍備彈藥流入加薩。

加薩的日常治理，則會由一個官僚性質、非政治的委員會負責，美方將邀集符資格的巴勒斯坦人與國際專家組成委員會，並由川普主持的「和平理事會」監督。巴勒斯坦民族權力機構則須展開改革；等到加薩重建進展到一定程度，而且該機構也確實有所改革，就可以推動巴勒斯坦的民族自決與建國，美方也將促成以巴對話，協助雙方實現在政治上的和平與繁榮共處。

美國的提案真能實現嗎？

上述和平方案之中，尚有許多細節不明朗，例如哈馬斯成員離開加薩之後的去處，以及誰能來說服哈馬斯接受提案。值得注意的是，川普和納坦雅胡29日的聯合記者會並沒有開放記者提問。

據美聯社消息，卡達和埃及已將美方提案轉達給哈馬斯，哈馬斯稱會秉持善意仔細審閱，再對外回應。不過，目前已有許多國際媒體指出，哈馬斯接受美國提案的可能性令人存疑。

美聯社指出，從哈馬斯角度來看，美國實質上是要求其投降，但換得的利益並不確定，且該提案針對能否實現巴勒斯坦國，僅有含糊的承諾。

彭博社亦指，美國形同對哈馬斯下達了最後通牒，但哈馬斯也曾一再拒絕放棄武器投降。此外，提案內也沒有提出任何有意義的巴勒斯坦建國方案。上週，聯合國舉行了「兩國方案」峰會，約有150國、即四分之三的聯合國會員承認巴勒斯坦為國家，但納坦雅胡和川普都堅決反對，主張這等同於「給哈馬斯獎賞」。

《衛報》分析，乍看之下，此和平方案似乎比過去兩年來任何提案更有可能促成停戰，不僅獲得廣泛的中東支持，也似乎得到納坦雅胡的認可；然而，這份提案與其說是詳細的和平路線圖，不如說是粗略的草圖，能否實現目標還很難說。舉例而言，中東國家如何參與加薩去軍事化，是否派兵、或僅提供資金，都尚未釐清。

以色列是否完全支持川普，同樣存在疑慮。路透社指，納坦雅胡一方面形容川普是「以色列之友」，另一方面卻也對川普和平計劃的特定部分保持距離，例如涉及巴勒斯坦民族權力機構以及巴勒斯坦建國的部分。

自川普今年1月重返執政以來，納坦雅胡已第四度造訪白宮。如今納坦雅胡對內面臨人質家屬批評和極右派人士的壓力，對外則有國際上益發高漲的反戰聲浪和「種族滅絕」指控。與此同時，以色列繼續轟炸加薩。據哈馬斯控制的加薩衛生部統計，以哈戰爭以來有超過6萬6千名巴勒斯坦人喪命；以方數據則指有1200位以色列人死亡。

另外，9月初以色列曾空襲卡達首都杜哈，企圖暗殺哈馬斯高層，導致中東緊張局勢升溫。對此，美方29日表示納坦雅胡已致電卡達總理表示遺憾，並承諾不會再發動這樣的攻擊。

