APEC川習會場地喬不攏！外媒爆料習近平想作東被冷回應

距離10月31日於南韓慶州登場的亞太經濟合作（APEC）峰會倒數1個月，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平的住宿與會場安排，意外成為美中心理戰焦點。雙方曾研議在首爾促成川習場邊會談，但北京提議在自己主場作東，遭美方持保留態度回應。習近平全程停留慶州的機率增加，川普則因可能評估和北韓領導人金正恩會晤將多停留首爾。

韓媒News1指出，美中原先計畫在首爾與慶州均安排住宿。美方選定首爾龍山區的凱悅飯店，中方則相中位於中區的新羅飯店；在慶州，美方將入住希爾頓慶州飯店，中方則使用高爾夫渡假村出身的可隆酒店。

一名韓國政府高層人士透露，美中之所以也打算在首爾安排住宿，是因為雙方曾協商在首爾舉行川習會。

但會談地點與儀節安排未達共識。有說法稱，中方傾向在首爾新羅飯店的迎賓館設置會場，美方對此持保留態度；而美方預定下榻的龍山凱悅則缺乏適合元首會談的空間。

外交界因而將之解讀為一場圍繞「誰的主場」的心理戰：中國試圖營造「川普走進中國主場」的畫面，美國則選擇拒絕。

News1報導指出，中方9月11日曾口頭詢問首爾新羅飯店10月底檔期，性質較接近中國駐韓使館對現況摸底，非北京明確訂房指令。新羅其後於APEC期程內取消婚宴。熟悉中韓關係人士稱，不排除APEC期間中方仍以新羅作為首爾據點的可能。

不過，由於時間緊迫且首爾會談條件尚未備妥，習近平此行純為出席APEC的機率上升，而這將是習近平睽違11年再度訪韓。

至於，川普研議在慶州之後續留首爾，目的是評估是否可能在板門店與金正恩會面。