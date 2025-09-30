印尼伊斯蘭寄宿學校倒塌 已知1死數十人受傷

快訊

中央社／ 雅加達30日綜合外電報導
印尼爪哇島一所伊斯蘭寄宿學校昨天下午發生倒塌意外。 路透
印尼爪哇島一所伊斯蘭寄宿學校昨天下午發生倒塌意外，造成至少1人死亡、數十人受傷，相關單位正持續搜救。

法新社報導，東爪哇警方發言人阿巴斯（JulesAbraham Abast）表示，這起事故發生在東爪哇附近的蘇達約縣（Sidoarjo），當時約有超過百名學生正進行午後禮拜。

根據印尼國營的安塔拉通訊社（Antara）引述目擊者的話指出，救難人員已從阿爾克西尼（AlKhoziny）伊斯蘭寄宿學校的事故現場撤出至少79人。阿巴斯援引醫院訊息證實，目前已有1人罹難，詳細情況仍待進一步確認。

阿巴斯說，當局目前正積極聯繫學校與各相關單位，確認是否仍有人受困於瓦礫之中，同時持續進行搜救，清查罹難與受傷人數。

印尼的建築安全問題長期引發關切。僅在本月初，西爪哇用以祈禱朗誦的建物倒塌，造成至少3死、數十人傷。

2018年，雅加達東邊的井里汶縣（Cirebon）也發生建物倒塌事故，造成7人死亡，包括正在排練音樂劇的青少年。同年，位於雅加達的印尼證券交易所，樓中樓地板坍塌砸中大廳，至少75人受傷。

