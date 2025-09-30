衛星影像曝光！紐時：陸加速飛彈基地建設 一新場址僅距台灣579公里

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
紐約時報29日公布衛星影像顯示，中國大陸正加速打造東部沿海飛彈基地，劍指台灣與周邊海域，圖為安徽省一處距離台灣僅約708公里的616旅新場址。圖／紐約時報、 Maxar Technologies
紐約時報29日公布衛星影像顯示，中國大陸正加速打造東部沿海飛彈基地，劍指台灣與周邊海域，圖為安徽省一處距離台灣僅約708公里的616旅新場址。圖／紐約時報、 Maxar Technologies

紐約時報29日公布衛星影像顯示，中國大陸正加速打造東部沿海飛彈基地，劍指台灣與周邊海域，包括火箭軍611旅面積近年翻倍，新建可模擬整套作戰的發射場與隧道；一個距離台灣僅約579公里的616旅新場址也已近完工，可能正準備部署防禦機動性高的東風-17飛彈。紐時指出，這項軍事擴張顯示中國國家主席習近平以武力威懾推動統一的決心，也凸顯中國火箭軍在近年大規模增強飛彈庫存與部署後，已成為其軍事版圖的核心力量。

美國五角大廈估計，中國火箭軍主掌核武及常規飛彈，其庫存在4年內增加近5成，現約有3500枚飛彈。雖然外界尚不清楚其中有多少部署在東部並以台灣為目標，但衛星影像顯示，飛彈旅近年已興建更大規模的新基地，並增設更多發射場。

根據衛星影像，位於安徽省的火箭軍611旅基地，距離台灣440英里（約708公里），近年面積翻倍，新擴設施可能包括用於模擬行動的發射場與隧道。美國「海軍分析中心」中國飛彈部隊研究員艾凡列斯（Decker Eveleth）檢視衛星影像指出，「這是一個龐大且完整的訓練設施，幾乎可模擬全套作戰」。

塔夫茲大學法律外交學院教授羅根（David C. Logan）專研中國核武與飛彈部隊，他指出，該基地擁有約36個發射場，密度異常之高；一般發射場會遠離基地設置以避免被發現。

此外，位於江西省、距離台灣僅360英里（約579.3公里）的616旅也快速成長。2020年的衛星影像顯示，即便在疫情高峰時期，仍在清理並整平農地，而僅僅18個月後，基地新場址幾乎已經完工。

同時，專家解讀衛星影像，從倉庫高度等細節判斷，中國火箭軍616旅正準備部署可達5倍音速、能機動躲避防禦的東風-17。另外，習近平曾視察的611旅已部署東風-26，其射程可達亞太地區的美軍基地，因此又被一些中國人稱為「關島快遞」（Guam Express）。

五角大廈預估火箭軍現有約500枚東風-26。若戰爭爆發，中方決定將部分東風-26搭載核彈頭，美國衛星或能偵測其自中國中部倉庫運出，但未必萬無一失，這種不確定性可能加劇升級風險與誤判。

「飛彈是中國對台任何軍事脅迫行動的起點，」華府智庫「國防重點」資深研究員卡瓦納（Jennifer Kavanagh）形容，「對中國而言，龐大的飛彈數量同時也是政治訊號，告訴台灣：反抗無意義；告訴美國：你無法介入。」

報導指出，若台海爆發戰爭，中國可能一方面發射飛彈癱瘓台灣防禦，同時利用飛彈威脅美軍在關島和日本的基地，並打擊馳援台灣的美軍艦。

「火箭軍是中國軍隊的皇冠明珠，」前美國海軍軍官、現任「新美國安全中心」研究員舒格特（Thomas Shugart）形容，「它大幅提升中國在幾乎沒有預警情況下，能突然發動攻擊的射程範圍。」

不過，紐時報導指出，儘管中國飛彈發展迅速，仍存在一些問題。五角大廈報告指出，火箭軍的貪腐可能削弱新建核飛彈井的可靠性。而雖然中國的雷達與衛星提升飛彈精準度，一些專家仍質疑其實戰表現，比如跨海打擊移動中的艦艇，將比轟擊固定目標困難得多。

中國大陸在9月3日舉行抗戰勝利80周年閱兵儀式展示多種軍備武器。新華社
中國大陸在9月3日舉行抗戰勝利80周年閱兵儀式展示多種軍備武器。新華社

