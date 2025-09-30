快訊

全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉

衛星影像曝光！紐時：陸加速飛彈基地建設 一新場址僅距台灣579公里

《菱傳媒》捲黃國昌狗仔跟監案收攤？員工：社長上午到辦公室不發一語

美軍在朝鮮半島部署MQ-9無人機 劍指北韓與中國

中央社／ 首爾29日綜合外電報導
駐韓美軍正式證實在朝鮮半島部署MQ-9死神無人機。 路透
駐韓美軍正式證實在朝鮮半島部署MQ-9死神無人機。 路透

美國第七航空隊表示，駐韓美軍今天在群山（Gunsan）美軍空軍基地成立遠征偵察中隊，正式證實在朝鮮半島部署MQ-9死神無人機。MQ-9據信能監控北韓，並監視中國在黃海的活動。

韓聯社報導，美國第七航空隊（US Seventh AirForce）在聲明中表示，史雷特（Douglas J. Slater）中校已正式接任第431遠征偵察中隊（ExpeditionaryReconnaissance Squadron）指揮官一職。

美國軍方過去一直以輪調方式在朝鮮半島部署MQ-9死神無人機（MQ-9 Reaper），但這是負責MQ-9任務的中隊首次在當地正式成立。

美國第七航空隊表示：「MQ-9的運作將支援駐韓美軍在印度-太平洋地區的情報、監控與偵察優先任務，強化雙方因應各類威脅與突發狀況的聯合作戰能力，同時鞏固兩國同盟關係。」

MQ-9專為偵察與攻擊任務而設計，具備遠程飛行能力。一旦部署，MQ-9據信能對北韓進行偵察，並監控中國在黃海的活動。

史雷特說：「部署MQ-9將為這個地區帶來強大戰力。我們此行目的是要支援任務、深化合作關係並展現我們共同維護印太地區安全與穩定的決心。」

MQ-9

延伸閱讀

因應俄無人機威脅 德國擬修法調整軍警權限引熱議

北韓副外相聯合國大會演說 矢言永不放棄核武

芯鼎衝刺無人機布局

反美聯盟深化？中國、北韓外長稱共抗霸權

相關新聞

衛星影像曝光！紐時：陸加速飛彈基地建設 一新場址僅距台灣579公里

紐約時報29日公布衛星影像顯示，中國大陸正加速打造東部沿海飛彈基地，劍指台灣與周邊海域，包括火箭軍611旅面積近年翻倍，...

專訪／以色列殖民巴勒斯坦 人權專家籲台企勿成共謀

聯合國9月17日發表的獨立報告證實，以色列在加薩進行種族滅絕。但台灣政府卻在前一天接見以色列國會友台小組的參訪團，並邀請以色列「紅大衛盾會」（Magen David Adom，MDA）來台分享戰傷醫療經驗，企圖以此「表明台灣和以色列共同提升社會韌性的決心」。但此舉不僅忽視了國際社會對以色列違反國際法的關切，也讓台灣在國際人權議題上顯得立場矛盾。

美提加薩停火計畫以色列同意！哈瑪斯反應曝光 川普警告必須接受

金融時報報導，美國總統川普29日正式提出20點加薩和平提案，獲得以色列總理內唐亞胡表態支持，但是否能順利推動，關鍵仍在於...

印尼伊斯蘭寄宿學校倒塌 已知1死數十人受傷

印尼爪哇島一所伊斯蘭寄宿學校昨天下午發生倒塌意外，造成至少1人死亡、數十人受傷，相關單位正持續搜救

美軍在朝鮮半島部署MQ-9無人機 劍指北韓與中國

美國第七航空隊表示，駐韓美軍今天在群山（Gunsan）美軍空軍基地成立遠征偵察中隊，正式證實在朝鮮半島部署MQ-9死神無...

啤酒巨擘朝日遭駭客攻擊 日本出貨及客服停擺

根據英國廣播公司（BBC）網站報導，日本最大啤酒集團朝日（Asahi）近日遭遇駭客攻擊，系統故障，進而影響公司在日本的出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。