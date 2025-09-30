美軍在朝鮮半島部署MQ-9無人機 劍指北韓與中國

美國第七航空隊表示，駐韓美軍今天在群山（Gunsan）美軍空軍基地成立遠征偵察中隊，正式證實在朝鮮半島部署MQ-9死神無人機。MQ-9據信能監控北韓，並監視中國在黃海的活動。

韓聯社報導，美國第七航空隊（US Seventh AirForce）在聲明中表示，史雷特（Douglas J. Slater）中校已正式接任第431遠征偵察中隊（ExpeditionaryReconnaissance Squadron）指揮官一職。

美國軍方過去一直以輪調方式在朝鮮半島部署MQ-9死神無人機（MQ-9 Reaper），但這是負責MQ-9任務的中隊首次在當地正式成立。

美國第七航空隊表示：「MQ-9的運作將支援駐韓美軍在印度-太平洋地區的情報、監控與偵察優先任務，強化雙方因應各類威脅與突發狀況的聯合作戰能力，同時鞏固兩國同盟關係。」

MQ-9專為偵察與攻擊任務而設計，具備遠程飛行能力。一旦部署，MQ-9據信能對北韓進行偵察，並監控中國在黃海的活動。

史雷特說：「部署MQ-9將為這個地區帶來強大戰力。我們此行目的是要支援任務、深化合作關係並展現我們共同維護印太地區安全與穩定的決心。」