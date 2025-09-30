啤酒巨擘朝日遭駭客攻擊 日本出貨及客服停擺

快訊

中央社／ 倫敦29日綜合外電報導
日本最大啤酒集團朝日（Asahi）近日遭遇駭客攻擊。示意圖(路透)
根據英國廣播公司（BBC）網站報導，日本最大啤酒集團朝日（Asahi）近日遭遇駭客攻擊，系統故障，進而影響公司在日本的出貨及客戶服務運作。

朝日強調，目前尚未發現客戶個資外洩，且旗下歐洲業務，包括英國在內，並未受到波及。

朝日集團指出，日本國內訂單及出貨作業、客戶服務系統已暫停運作。

朝日不僅是日本規模最大的啤酒釀造企業，在全球也擁有包括沛羅尼（Peroni）、皮爾森歐克（PilsnerUrquell）和葛蘭斯（Grolsch）等知名品牌。此外，朝日亦收購英國倫敦西部的富樂（Fuller's）。

富樂除生產倫敦之光（London Pride）啤酒，還經營蘋果酒及非酒精飲料蘋果樹（Cornish Orchards），以及英國精釀啤酒闇冥（Dark Star）。

朝日集團在聲明中向顧客及合作夥伴致歉。聲明表示：「我們正積極調查事件原因並努力恢復系統運作，但目前尚無確切復原時程。這次系統異常僅限於日本境內。」

公司進一步說明：「這次事故並未影響朝日在歐洲，包括英國的生產與供應鏈。」

朝日集團控股公司（Asahi Group Holdings）約一半營收來自日本市場。

根據去年集團報告，朝日將網路攻擊列為中短期內的主要風險。報告指出，類似攻擊可能中斷業務、導致現金流問題，甚至損及品牌聲譽。

在2024年的報告中，公司也補充，正透過資安維護系統等多元方式因應相關風險。

今年以來，英國已有多家大型企業，包括哈洛德百貨公司（Harrods）、「捷豹荒原路華」（Jaguar LandRover）、馬莎百貨（Marks & Spencer）及合作社集團（Co-operative）等遭遇駭客攻擊。

英國廣播公司已向朝日查詢本次事件對日本營運的進一步影響。

近年來，日本本土市場挑戰加劇，愈來愈多年輕人選擇不喝酒。朝日社長勝木敦志去年指出，公司目標是在整體飲料銷售中，無酒精或低酒精飲料的占比提升至20%，較現有產品線規模倍增。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

