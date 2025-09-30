川普提加薩停火和平計畫 歐洲和穆斯林國家支持

快訊

中央社／ 杜哈29日綜合外電報導

多個重要穆斯林國家今天表態支持美國總統川普提出結束加薩戰爭的和平計畫，英、法等歐洲國家也敦促巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）接受這項提案。

法新社報導，8個阿拉伯或以穆斯林為主的國家在聯合聲明中表示，他們「樂見美國總統扮演的角色，以及他為結束加薩戰爭所做的真誠努力」，並強調「願與美國和各方進行積極與具建設性的接觸，以達成協議並確保協議的實施」。

這些國家包括與以色列有外交關係的埃及、約旦、阿拉伯聯合大公國和土耳其，還有在斡旋方面扮演關鍵角色的卡達，以及未來可望與以色列關係正常化的沙烏地阿拉伯。

印尼與巴基斯坦這兩個全球穆斯林人口最多的國家也簽署這項聲明。印尼表示願意派兵加入未來的加薩維和部隊，而巴基斯坦則希望爭取川普支持，以改善與華府的關係。

在白宮正式做出宣布前，巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）在社群平台X發表聲明，說他「堅信川普總統已做好充分準備，將以一切必要方式協助確保戰爭落幕」，獲得川普讚賞。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上週與川普會面，他說，儘管雙方對法國承認巴勒斯坦國意見分歧，美國仍採納了法國提出的部分內容。

馬克宏讚揚川普對「結束加薩戰爭的承諾」。他在X平台寫道：「哈瑪斯別無選擇，必須立即釋放所有人質，並遵守和平計畫。」馬克宏也呼籲以色列「堅定」致力於執行這項計畫。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）辦公室說，英國「強力」支持川普為「結束戰鬥、釋放人質，以及確保向加薩人民提供緊急人道援助所做的努力」。

這項計畫包括在加薩建立一個由川普主導、英國前首相布萊爾（Tony Blair）參與其中的過渡管理機構。

布萊爾在聲明中指出：「川普總統提出一項大膽且明智的計畫，如果獲得同意，將可結束戰爭，立即讓加薩局勢獲得緩解，為當地人民帶來擁有更光明、更美好未來的機會，同時確保以色列的絕對和持久安全，並讓所有人質獲釋。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的右翼政府也對川普的外交政策表示讚賞。義大利政府在聲明中呼籲「各方把握機會，接受這項計畫」。

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）表示，川普的計畫「為結束可怕的加薩戰爭提供了一個獨特契機」，「對於這場戰爭可能就快結束，以色列和巴勒斯坦人終於看見了一線希望。」

