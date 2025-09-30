川普版加薩停火計畫有5疑問未解 半島電視台批「關鍵處含糊其辭」

美國總統川普29日公布一份20點加薩停火計畫，以色列總理內唐亞胡已表態支持，哈瑪斯則尚未正式回應。半島電視台指出，計畫內容雖涵蓋人質交換、以軍撤出及國際部隊進駐，但細節與時程多處模糊，許多關鍵條款含糊其辭，可能決定巴勒斯坦與整個區域的未來，當中包括以下5大懸而未解的疑慮。

戰後加薩的治理模式？

計畫構想由一個「臨時過渡治理機構」負責，即由巴勒斯坦無黨派技術官僚組成的委員會來管理加薩事務。但並未詳述該委員會如何組成，或由誰負責挑選成員。

此外，計畫稱川普與英國前首相布萊爾將共同領導一個「和平理事會」來監督該治理委員會。但未說明理事會與巴勒斯坦委員會之間的關係性質，以及日常決策將由哪個層級負責。

巴勒斯坦自治政府是否參與？

計畫稱，過渡當局將接管加薩，直到「巴勒斯坦自治政府（PA）完成改革計畫，並能安全有效重新掌理加薩」。然而，誰來認定自治政府準備就緒，或必須達到哪些基準，仍不清楚，沒有時間表，只有模糊的宣示。

此外，提案的用語將加薩視為一個獨立實體，而不是巴勒斯坦的一部分；但依照國際普遍立場，加薩應該要和其他被占領的巴勒斯坦領土合體統一。

與此同時，內唐亞胡雖表示同意這份計畫，但幾乎完全排除PA回到加薩的可能，稱「加薩不會由哈瑪斯或PA治理。」

國際部隊將如何組成？

計畫表示，加薩將由「一支臨時國際穩定部隊（International Stabilization Force）」維持安全。但這支部隊會來自哪裡？任務範圍又是什麼？目前有哪些國家願意派兵進入加薩及是否會被接受，也還沒有答案。

提案也未闡明未來維和部隊的責任與交戰規則。他們會像軍隊、警察還是觀察員？是否會負責對抗哈瑪斯？他們能否為了保護巴勒斯坦人而與以色列部隊交戰？

以色列何時撤軍？

計畫稱，以色列將依據「與去軍事化有關的標準、里程碑與時間表」從加薩撤軍。但提案並未設定明確時程或標準。

此外，文件指出，以色列將在加薩保留一個「安全邊界」，直到「能真正免於任何恐怖威脅復甦」，但最終由誰來決定這些條件何時達成，並未說明。

巴勒斯坦建國在望？

該提案提到巴勒斯坦建國的可能性，但語意模糊、附加許多條件與限制，使得前景非常不明朗。當中寫道：「隨著推進加薩重建的過程，以及巴勒斯坦自治政府忠實落實改革計畫，條件或許最終能成熟，為巴勒斯坦自決與建國提供一條可信的道路，而我們認可這是巴勒斯坦人民的願望。」

換句話說，加薩重建與自治政府改革被設定為前提。即使如此，屆時也只是「可能」展開討論，並無保證。

此外，提案並未承認巴勒斯坦的建國權，只是表達認知到「建國」是巴勒斯坦人民的追求。