快訊

花蓮光復洪災罹難者頭七法會 縣長主祭家屬大罵：未獲通知

全真瑜珈宣布破產「10/1全面歇業」 會員崩潰洗版：怎麼退費

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

川普版加薩停火計畫有5疑問未解 半島電視台批「關鍵處含糊其辭」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
加薩南部汗尤尼斯難民營，可見大量流離失所的巴勒斯坦人搭設臨時帳篷。歐新社
加薩南部汗尤尼斯難民營，可見大量流離失所的巴勒斯坦人搭設臨時帳篷。歐新社

美國總統川普29日公布一份20點加薩停火計畫，以色列總理內唐亞胡已表態支持，哈瑪斯則尚未正式回應。半島電視台指出，計畫內容雖涵蓋人質交換、以軍撤出及國際部隊進駐，但細節與時程多處模糊，許多關鍵條款含糊其辭，可能決定巴勒斯坦與整個區域的未來，當中包括以下5大懸而未解的疑慮。

戰後加薩的治理模式？

計畫構想由一個「臨時過渡治理機構」負責，即由巴勒斯坦無黨派技術官僚組成的委員會來管理加薩事務。但並未詳述該委員會如何組成，或由誰負責挑選成員。

此外，計畫稱川普與英國前首相布萊爾將共同領導一個「和平理事會」來監督該治理委員會。但未說明理事會與巴勒斯坦委員會之間的關係性質，以及日常決策將由哪個層級負責。

巴勒斯坦自治政府是否參與？

計畫稱，過渡當局將接管加薩，直到「巴勒斯坦自治政府（PA）完成改革計畫，並能安全有效重新掌理加薩」。然而，誰來認定自治政府準備就緒，或必須達到哪些基準，仍不清楚，沒有時間表，只有模糊的宣示。

此外，提案的用語將加薩視為一個獨立實體，而不是巴勒斯坦的一部分；但依照國際普遍立場，加薩應該要和其他被占領的巴勒斯坦領土合體統一。

與此同時，內唐亞胡雖表示同意這份計畫，但幾乎完全排除PA回到加薩的可能，稱「加薩不會由哈瑪斯或PA治理。」

國際部隊將如何組成？

計畫表示，加薩將由「一支臨時國際穩定部隊（International Stabilization Force）」維持安全。但這支部隊會來自哪裡？任務範圍又是什麼？目前有哪些國家願意派兵進入加薩及是否會被接受，也還沒有答案。

提案也未闡明未來維和部隊的責任與交戰規則。他們會像軍隊、警察還是觀察員？是否會負責對抗哈瑪斯？他們能否為了保護巴勒斯坦人而與以色列部隊交戰？

以色列何時撤軍？

計畫稱，以色列將依據「與去軍事化有關的標準、里程碑與時間表」從加薩撤軍。但提案並未設定明確時程或標準。

此外，文件指出，以色列將在加薩保留一個「安全邊界」，直到「能真正免於任何恐怖威脅復甦」，但最終由誰來決定這些條件何時達成，並未說明。

巴勒斯坦建國在望？

該提案提到巴勒斯坦建國的可能性，但語意模糊、附加許多條件與限制，使得前景非常不明朗。當中寫道：「隨著推進加薩重建的過程，以及巴勒斯坦自治政府忠實落實改革計畫，條件或許最終能成熟，為巴勒斯坦自決與建國提供一條可信的道路，而我們認可這是巴勒斯坦人民的願望。」

換句話說，加薩重建與自治政府改革被設定為前提。即使如此，屆時也只是「可能」展開討論，並無保證。

此外，提案並未承認巴勒斯坦的建國權，只是表達認知到「建國」是巴勒斯坦人民的追求。

巴勒斯坦 以色列 哈瑪斯

延伸閱讀

美國與以色列領袖談加薩 雙方同意20點和平計畫

籲哈馬斯同意和平計畫 川普：否則美將支持以軍完成任務

川普推文連發 宣布將對進口家具課「高額關稅」

以哈衝突結束有望？ 川普提20點和平計畫：哈瑪斯成員可獲赦免

相關新聞

專訪／以色列殖民巴勒斯坦 人權專家籲台企勿成共謀

聯合國9月17日發表的獨立報告證實，以色列在加薩進行種族滅絕。但台灣政府卻在前一天接見以色列國會友台小組的參訪團，並邀請以色列「紅大衛盾會」（Magen David Adom，MDA）來台分享戰傷醫療經驗，企圖以此「表明台灣和以色列共同提升社會韌性的決心」。但此舉不僅忽視了國際社會對以色列違反國際法的關切，也讓台灣在國際人權議題上顯得立場矛盾。

美提加薩停火計畫以色列同意！哈瑪斯反應曝光 川普警告必須接受

金融時報報導，美國總統川普29日正式提出20點加薩和平提案，獲得以色列總理內唐亞胡表態支持，但是否能順利推動，關鍵仍在於...

啤酒巨擘朝日遭駭客攻擊 日本出貨及客服停擺

根據英國廣播公司（BBC）網站報導，日本最大啤酒集團朝日（Asahi）近日遭遇駭客攻擊，系統故障，進而影響公司在日本的出...

川普「我有言論自由但你沒」 黃仁勳捅到馬蜂窩？

美國保守運動青年領袖柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡後，川普陣營快速營造「藍色恐慌」（blue scare），打壓與自己意見不同的人，並起訴政敵。未料在白宮當紅的輝達執行長黃仁勳也捅到馬蜂窩，一席美國對中國鷹派不愛國的談話，招致「讓美國再次偉大」（MAGA）運動大將巴農（Steve Bannon）呼籲政府逮捕他，美國何時變成「只有我有言論自由，但你沒有」？

談歐洲與俄羅斯 德總理示警：未致戰爭但難稱和平

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天表示，歐洲目前「雖非與俄羅斯處於戰爭狀態，但也並非和平」

川普版加薩停火計畫有5疑問未解 半島電視台批「關鍵處含糊其辭」

美國總統川普29日公布一份20點加薩停火計畫，以色列總理內唐亞胡已表態支持，哈瑪斯則尚未正式回應。半島電視台指出，計畫內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。