快訊

花蓮光復洪災罹難者頭七法會 縣長主祭家屬大罵：未獲通知

全真瑜珈宣布破產「10/1全面歇業」 會員崩潰洗版：怎麼退費

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

聽新聞
0:00 / 0:00

談歐洲與俄羅斯 德總理示警：未致戰爭但難稱和平

中央社／ 杜塞道夫29日綜合外電報導
德國總理梅爾茨（Friedrich Merz)。 路透
德國總理梅爾茨（Friedrich Merz)。 路透

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天表示，歐洲目前「雖非與俄羅斯處於戰爭狀態，但也並非和平」。

路透社報導，梅爾茨在杜塞道夫（Duesseldorf）舉辦的一場媒體活動指出：「容我以一句話表達，這句話乍聽之下或許令人震驚。我們之間並未開戰，但也並非處於和平。」

梅爾茨強調，俄羅斯此次發動的戰爭「是對我們民主的戰爭，也是對我們自由的戰爭」。他同時表示莫斯科意在瓦解歐洲聯盟的團結。

梅爾茨也提到，近日他已公開支持歐盟啟動凍結俄羅斯資產、用以資助烏克蘭軍費的計畫。他表示，這項措施可望在3到5年內持續對烏克蘭提供軍事支援。

梅爾茨認為，俄羅斯這段期間內持續對烏克蘭作戰，相對的經濟壓力將難以承受。

梅爾茨

延伸閱讀

俄秋季兵役令徵召13.5萬人入伍 創2016年以來最大規模

習近平欲借貿易協議迫使川普「反對台獨」？

暗示核戰？俄前總統：歐洲若與俄開戰恐成大規模殺傷武器衝突

3年半來最大規模…俄600無人機連續12小時轟基輔「鎖定平民」

相關新聞

專訪／以色列殖民巴勒斯坦 人權專家籲台企勿成共謀

聯合國9月17日發表的獨立報告證實，以色列在加薩進行種族滅絕。但台灣政府卻在前一天接見以色列國會友台小組的參訪團，並邀請以色列「紅大衛盾會」（Magen David Adom，MDA）來台分享戰傷醫療經驗，企圖以此「表明台灣和以色列共同提升社會韌性的決心」。但此舉不僅忽視了國際社會對以色列違反國際法的關切，也讓台灣在國際人權議題上顯得立場矛盾。

美提加薩停火計畫以色列同意！哈瑪斯反應曝光 川普警告必須接受

金融時報報導，美國總統川普29日正式提出20點加薩和平提案，獲得以色列總理內唐亞胡表態支持，但是否能順利推動，關鍵仍在於...

啤酒巨擘朝日遭駭客攻擊 日本出貨及客服停擺

根據英國廣播公司（BBC）網站報導，日本最大啤酒集團朝日（Asahi）近日遭遇駭客攻擊，系統故障，進而影響公司在日本的出...

川普「我有言論自由但你沒」 黃仁勳捅到馬蜂窩？

美國保守運動青年領袖柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡後，川普陣營快速營造「藍色恐慌」（blue scare），打壓與自己意見不同的人，並起訴政敵。未料在白宮當紅的輝達執行長黃仁勳也捅到馬蜂窩，一席美國對中國鷹派不愛國的談話，招致「讓美國再次偉大」（MAGA）運動大將巴農（Steve Bannon）呼籲政府逮捕他，美國何時變成「只有我有言論自由，但你沒有」？

談歐洲與俄羅斯 德總理示警：未致戰爭但難稱和平

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天表示，歐洲目前「雖非與俄羅斯處於戰爭狀態，但也並非和平」

川普版加薩停火計畫有5疑問未解 半島電視台批「關鍵處含糊其辭」

美國總統川普29日公布一份20點加薩停火計畫，以色列總理內唐亞胡已表態支持，哈瑪斯則尚未正式回應。半島電視台指出，計畫內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。