談歐洲與俄羅斯 德總理示警：未致戰爭但難稱和平
德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天表示，歐洲目前「雖非與俄羅斯處於戰爭狀態，但也並非和平」。
路透社報導，梅爾茨在杜塞道夫（Duesseldorf）舉辦的一場媒體活動指出：「容我以一句話表達，這句話乍聽之下或許令人震驚。我們之間並未開戰，但也並非處於和平。」
梅爾茨強調，俄羅斯此次發動的戰爭「是對我們民主的戰爭，也是對我們自由的戰爭」。他同時表示莫斯科意在瓦解歐洲聯盟的團結。
梅爾茨也提到，近日他已公開支持歐盟啟動凍結俄羅斯資產、用以資助烏克蘭軍費的計畫。他表示，這項措施可望在3到5年內持續對烏克蘭提供軍事支援。
梅爾茨認為，俄羅斯這段期間內持續對烏克蘭作戰，相對的經濟壓力將難以承受。
