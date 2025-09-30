CNN：川普版加薩停火和平計畫3大轉變受矚目 美以仍有1分歧

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普29日提出加薩和平方案，以色列總理內唐亞胡已表態支持，哈瑪斯尚未正式回應。這份方案有3大重要轉向：首次提及以色列最終撤軍且不會占領或併吞加薩、寫明不會強迫加薩人遷離，以及承認巴勒斯坦建國的可能性。但是以色列在戰後加薩治理方面，似乎仍與美方有所分歧。

紐約時報報導，目前國際社會反應正面，法國總統馬克宏表示樂見其成，並強調期望以色列能堅定執行；卡達、約旦、阿拉伯聯合大公國、印尼、巴基斯坦、土耳其、沙烏地阿拉伯與埃及等外長也發表聯合聲明，向川普大力促成和平致意。

根據計畫，哈瑪斯須在達成協議的72小時內釋放生還與罹難人質，先前版本時限為48小時。同時「以軍將撤退至商定界線，準備進行人質交換」。期間所有軍事行動將暫停，戰線將保持凍結，直至符合條件實現完全分階段撤軍。

以色列將釋放250名巴勒斯坦囚犯，以及在以哈戰爭爆發後被捕的1700名加薩人。新版補充，哈瑪斯每歸還一名人質遺體，以色列將歸還15名已故加薩人。

值得注意的是，該計畫還描述若哈瑪斯拒絕接受提案，最終以色列撤軍的情況：以軍將持續在加薩發動攻勢，並逐步將領土移交給臨時安全部隊。這是以色列首次公開同意最終從加薩部分地區撤軍，並將領土交由國際安全部隊接管。提案未設定具體移交時間表，但明確寫道「以色列不會占領或吞併加薩」。

提案指出，即使哈瑪斯拒絕，以色列仍須大幅擴大對加薩的援助，主要由聯合國與紅新月會協助。提案未提及備受爭議、由美國支持的「加薩人道基金會」。

另外，提案寫明：「沒有人會被強迫離開加薩，想離開的人可自由離開並自由返回」。這標誌川普重大的立場轉變，他先前曾主張強迫撤離加薩人，並將當地開發成「中東蔚藍海岸」。不過，提案確實提及「川普經濟發展計畫」，以「召集一組曾協助中東打造繁榮現代奇蹟城市的專家」來重建並振興加薩。文件並未說明這些專家是誰，或是否與川普或其盟友有商業關係。

根據提案，加薩將由「和平理事會」監督的技術官僚委員會暫時治理，直至巴勒斯坦自治政府完成改革並可重新接管。美國並將與阿拉伯及國際夥伴建立「國際穩定部隊」（International Stabilization Force）立即部署加薩，訓練當地警察並由約旦、埃及提供經驗協助。文件強調，這支部隊將是長期安全方案，哈瑪斯則被排除在未來治理之外。

不過，以美在戰後加薩治理上似乎仍有分歧。內唐亞胡29日表示，不會接受由巴勒斯坦自治政府掌管的加薩，「加薩將由一個和平的文人行政機構治理，既不由哈瑪斯掌控，也不由巴勒斯坦自治政府掌理。」

另外，美方提案認知到巴勒斯坦建國的可能性，稱「我們承認這是巴勒斯坦人民的願望」。但文件並未說美國會承認這樣的國家。川普政府近幾周對承認巴勒斯坦建國的盟友持強烈批評態度。

計畫還寫道，願意放下武器、承諾和平的哈瑪斯成員可獲特赦，若選擇離開則提供安全通道，但未明定接收國；至於是否有人會流亡，仍存不確定性，特別是在以色列可能於境外鎖定目標的情況下。