因應俄無人機威脅 德國擬修法調整軍警權限引熱議

歐洲近日頻傳疑似俄羅斯無人機侵擾事件，德國境內通報案例也逐年增加，引發社會對安全漏洞的憂慮。各界正辯論是否修法擴大軍警權限因應威脅，相關爭議也觸及軍警權責劃分的憲政紅線。

德國航空安全局（DFS）統計，截至今年8月底，全德通報144起無人機干擾事件，高於去年同期的113起與2023年的99起。如何應對日益增加的無人機威脅，成為近期德國熱議話題。

依「基本法」（即德國憲法）規定，國防軍主要任務是抵禦外敵，境內安全則由警方負責。軍方在國內僅能保護軍事設施，除非發生嚴重災難或大規模恐攻，否則不得介入內政。

基社盟（CSU）籍聯邦內政部長杜布林德（Alexander Dobrindt）27日宣布，將推動修改「航空安全法」，授權國防軍在警方請求支援下可偵測、攔截甚至擊落無人機，並規劃設立全國性「無人機防禦中心」，整合聯邦、各邦與軍方資源。

杜布林德警告，德國已成為俄羅斯「混合戰」一環，無人機不僅用於偵查，也意在製造社會恐慌。

歐洲安全政策專家、基民盟（CDU）議員基塞維特（Roderich Kiesewetter）今天進一步建議，應直接啟動「基本法」中的「緊張狀態」（Spannungsfall），讓國防軍能在關鍵基礎設施周圍採取防禦或反制行動。

杜布林德的計畫引發不少反彈。刑警工會（BDK）主席佩格洛（Dirk Peglow）批評，德國內部安全是警方職責，軍方只能在極端例外情況下介入，「若將決定權轉交國防部，恐怕已踩上憲政紅線」。

警察工會（GdP）主席科佩爾克（Jochen Kopelke）認為，一旦發生無人機攻擊事件，在各地待命執勤的警察比軍方能更即時反應，所以「與其依賴軍方，不如立即賦予全國警方攔截和擊落無人機的權限」。

社民黨籍國會議員費德勒（Sebastian Fiedler）說，在特殊災難或警方技術不足時，才有理由請求國防軍協助，不能讓「軍方常態化介入內政」。他呼籲優先修訂「聯邦警察法」，擴大聯邦警察的無人機防禦能力。

巴伐利亞邦長索德（Markus Söder）今天即搶先各邦，宣布推動「巴伐利亞無人機防禦法」，賦予當地警方「快速、獨立」應對無人機攻擊的法律基礎，並規劃設立「巴伐利亞無人機中心」，研發用於攔截與追擊的不同行動型無人機。

針對是否應擴大軍警權限因應無人機攻擊，慕尼黑國防大學（UniBw München）法學教授傑克森（Verena Jackson）指出，擊落無人機行動須符合比例原則，否則殘骸或爆炸物恐造成嚴重後果。

德國國防軍圖林根邦軍事指揮部上校格拉布（KlausGlaab）也警告，在非軍事設施區對空中開火不實際，因為彈片與被擊落的無人機可能墜落日常活動範圍，危及民眾安全。