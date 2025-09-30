快訊

一早被錢砸醒！鴻海員工分紅大方給 百萬獎金今入帳

基隆罷綠議員民政處長涉教抄寫名冊、戶政查對個資 上午11時宣判

MLB／道奇外卡賽先出牌史奈爾、山本由伸 大谷翔平押第3戰有原因

因應俄無人機威脅 德國擬修法調整軍警權限引熱議

中央社／ 柏林29日專電

歐洲近日頻傳疑似俄羅斯無人機侵擾事件，德國境內通報案例也逐年增加，引發社會對安全漏洞的憂慮。各界正辯論是否修法擴大軍警權限因應威脅，相關爭議也觸及軍警權責劃分的憲政紅線。

德國航空安全局（DFS）統計，截至今年8月底，全德通報144起無人機干擾事件，高於去年同期的113起與2023年的99起。如何應對日益增加的無人機威脅，成為近期德國熱議話題。

依「基本法」（即德國憲法）規定，國防軍主要任務是抵禦外敵，境內安全則由警方負責。軍方在國內僅能保護軍事設施，除非發生嚴重災難或大規模恐攻，否則不得介入內政。

基社盟（CSU）籍聯邦內政部長杜布林德（Alexander Dobrindt）27日宣布，將推動修改「航空安全法」，授權國防軍在警方請求支援下可偵測、攔截甚至擊落無人機，並規劃設立全國性「無人機防禦中心」，整合聯邦、各邦與軍方資源。

杜布林德警告，德國已成為俄羅斯「混合戰」一環，無人機不僅用於偵查，也意在製造社會恐慌。

歐洲安全政策專家、基民盟（CDU）議員基塞維特（Roderich Kiesewetter）今天進一步建議，應直接啟動「基本法」中的「緊張狀態」（Spannungsfall），讓國防軍能在關鍵基礎設施周圍採取防禦或反制行動。

杜布林德的計畫引發不少反彈。刑警工會（BDK）主席佩格洛（Dirk Peglow）批評，德國內部安全是警方職責，軍方只能在極端例外情況下介入，「若將決定權轉交國防部，恐怕已踩上憲政紅線」。

警察工會（GdP）主席科佩爾克（Jochen Kopelke）認為，一旦發生無人機攻擊事件，在各地待命執勤的警察比軍方能更即時反應，所以「與其依賴軍方，不如立即賦予全國警方攔截和擊落無人機的權限」。

社民黨籍國會議員費德勒（Sebastian Fiedler）說，在特殊災難或警方技術不足時，才有理由請求國防軍協助，不能讓「軍方常態化介入內政」。他呼籲優先修訂「聯邦警察法」，擴大聯邦警察的無人機防禦能力。

巴伐利亞邦長索德（Markus Söder）今天即搶先各邦，宣布推動「巴伐利亞無人機防禦法」，賦予當地警方「快速、獨立」應對無人機攻擊的法律基礎，並規劃設立「巴伐利亞無人機中心」，研發用於攔截與追擊的不同行動型無人機。

針對是否應擴大軍警權限因應無人機攻擊，慕尼黑國防大學（UniBw München）法學教授傑克森（Verena Jackson）指出，擊落無人機行動須符合比例原則，否則殘骸或爆炸物恐造成嚴重後果。

德國國防軍圖林根邦軍事指揮部上校格拉布（KlausGlaab）也警告，在非軍事設施區對空中開火不實際，因為彈片與被擊落的無人機可能墜落日常活動範圍，危及民眾安全。

延伸閱讀

芯鼎衝刺無人機布局

德國漢學權威蘇費翔主任訪台 體驗台中祭孔大典與客家音樂會

嘉義特搜隊馳援花蓮堰塞湖 洪災救援展現超人精神

3年半來最大規模…俄600無人機連續12小時轟基輔「鎖定平民」

相關新聞

美提加薩停火計畫以色列同意！哈瑪斯反應曝光 川普警告必須接受

金融時報報導，美國總統川普29日正式提出20點加薩和平提案，獲得以色列總理內唐亞胡表態支持，但是否能順利推動，關鍵仍在於...

CNN：川普版加薩停火和平計畫3大轉變受矚目 美以仍有1分歧

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普29日提出加薩和平方案，以色列總理內唐亞胡已表態支持，哈瑪斯尚未正式回應。...

AI模型和晶片都輸美中 印度如何成為另類AI強國？

美中正在爭奪AI霸主地位，印度的實力也不容小覷，不過，印度可能走上與美中不同的發展道路。印度在AI模型和晶片方面大幅落後美中，但印度人民使用AI的普及率很高，是美國OpenAI公司的第二大市場，有92%的白領上班族經常使用AI工具。印度也擁有龐大的科技人才，尤其是應用軟體開發商，適於開發一般平民百姓希望AI能提供的產品。因此，印度有可能發展成不同類型的AI強國，印度的潛力在哪裡？

華府直擊／美政府關門倒數 川普嘴上不饒人後果難料

美國聯邦政府關門進入倒數計時，美國總統川普被迫在美東時間29日下午與民主黨國會領袖見面，計畫針對短期延長撥款法案達成共識，然而川普上任以來長期迴避與民主黨領袖見面，多次表示雙方見面不會有成效，更經常批評民主黨是國家的亂源，美國朝野之間能否達成互信，令人堪憂。

籲哈馬斯同意和平計畫 川普：否則美將支持以軍完成任務

美國總統川普29日提出20點結束加薩衝突的和平計畫，要求巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在以色列同意該計畫後的72小時之內釋放人質...

【專家之眼】聯合國已淪為大國角力的旁觀者？

自1945年成立以來，聯合國肩負著維護世界和平與促進合作的使命。然而，80年過去，這個國際組織在現實中卻飽受各界詬病，效...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。