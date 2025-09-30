美提加薩停火計畫以色列同意！哈瑪斯反應曝光 川普警告必須接受

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）29日正式提出20點加薩停火提案，獲得以色列總理內唐亞胡（左）表態支持，但是否能順利推動，關鍵仍在於哈瑪斯。法新社
金融時報報導，美國總統川普29日正式提出20點加薩和平提案，獲得以色列總理內唐亞胡表態支持，但是否能順利推動，關鍵仍在於哈瑪斯。哈瑪斯談判代表透露將秉持誠意審視並給出回應。

川普會晤內唐亞胡後在白宮召開聯合記者會，他表示「已經非常接近」就加薩和平達成協議，同時警告若哈瑪斯拒絕美方提案，美國將全力支持以色列殲滅哈瑪斯。川普稱，以哈和平將是他「最輝煌的成就」。

白宮公布提案包含20項要點，包括主張達成協議將立即停火、以色列與哈瑪斯在72小時內交換人質、以色列分階段撤出加薩、哈瑪斯解除武裝並承諾和平將獲得特赦，以及由國際機構主導的過渡政府。

根據內容，屆時將成立「和平理事會」（Board of Peace），由川普擔任主席，還有其他國際領袖也將加入，包括英國前首相布萊爾，共同監督由無黨派的巴勒斯坦技術官僚組成的過渡政府。

內唐亞胡已表態支持，稱該提案符合以色列的戰爭目標。

目前尚不清楚哈瑪斯是否會接受這項提議。一名知情官員表示，協助斡旋的卡達首相與埃及情報首長已在杜哈會見哈瑪斯談判代表，並分享此計畫。哈瑪斯代表表示將以誠意審視並給出回應。

川普與內唐亞胡則表示，在「涉及眾多國家的簽字與批准」完成前，不會再回答更多問題。

目前尚不清楚川普政府與以色列是否解決所有分歧，包括對未來巴勒斯坦建國的可能性以及巴勒斯坦自治政府（PA）在戰後治理加薩中可能扮演的角色。

