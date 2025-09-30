【專家之眼】聯合國已淪為大國角力的旁觀者？

自1945年成立以來，聯合國肩負著維護世界和平與促進合作的使命。然而，80年過去，這個國際組織在現實中卻飽受各界詬病，效率低落、權力失衡、被大國操縱的情況屢見不鮮。當今國際社會動盪不安，但聯合國卻顯得力不從心，故改革呼聲日益高漲。

首先，聯合國的權力結構。因安全理事會五個常任理事國握有否決權，這一設計源於二戰後的權力分配，但在今日，不少國家認為此乃阻礙國際決策的最大障礙。烏克蘭戰爭、敘利亞內戰、以巴衝突等重大議題，常因五常之一動用否決權而陷入癱瘓。印度、日本、德國、巴西等新興大國雖有國際影響力，卻無法進入常任理事國，顯示現行架構嚴重脫節於時代。

其次，聯合國的效率與執行力備受質疑。歷次重大人道危機，如盧安達大屠殺、波士尼亞戰爭，聯合國均因內部分歧與遲緩行動而未能防止悲劇重演。維和部隊雖有貢獻，但人力素質不齊、資金短缺，甚至發生過醜聞，嚴重損害形象。對許多受難民眾而言，聯合國更像是旁觀者。

再者，聯合國經常淪為大國博弈的舞台。美國、俄羅斯與中國等強權頻頻利用否決權維護自身利益，使聯合國無法在全球安全議題上扮演中立仲裁者。對許多發展中國家而言，聯合國固然提供發聲平台，但真正的決策權仍牢牢掌握在少數大國手裡。這種強權政治現象，已背離聯合國平等共商的初衷。

此外，聯合國高度依賴少數國家的資金，美國是最大金主。這種財務結構導致聯合國在政策上難以完全獨立，甚至被批評「誰出錢誰說話大聲」。發展中國家雖占會員多數，卻經常在預算與資源分配上處於劣勢，進一步凸顯南北不平等。但美國近來採取了拒絕、暫停或大幅削減對某些聯合國機構與計畫資助的政策，也對於整體聯合國的角色與功能產生極大的影響。

更嚴重的是，聯合國改革長期停滯。安理會擴編、否決權限制、提高效率等議題討論多年，卻因現有五常拒絕放權而寸步難行。外界普遍認為，若聯合國再不自我革新，恐將失去國際公信力。

今日的聯合國，雖在公共衛生、難民援助與氣候變遷等領域發揮作用，但在重大安全議題上卻顯得無能為力。民眾對聯合國的信任感逐漸流失，甚至嘲諷它淪為「空談俱樂部」。倘若這種趨勢持續下去，聯合國將難以維繫「世界政府雛形」的正當性。

總結來說，聯合國的存在仍然必要，但它必須正視自身缺陷。唯有進行結構性改革，讓決策更具代表性與效率，聯合國才能重拾國際社會的信任，否則終將淪為歷史的陪襯品。