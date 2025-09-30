快訊

法籍「鏟子超人」遭酸做秀！吉雷米曝戴墨鏡穿綠背心原因 救災理由好暖

「麥德姆」颱風最快周四生成、預估路徑曝 賈新興：下周三首波東北季風

妮可基嫚、齊斯艾本19年婚姻告終！最後甜蜜合體畫面曝光

美國與以色列領袖談加薩 雙方同意20點和平計畫

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國總統川普今天在白宮與以色列總理尼坦雅胡討論加薩走廊的局勢後，發布20點和平計畫，並獲以色列同意，但仍待哈瑪斯表態。計畫提到巴勒斯坦人將不會被迫離開加薩，有別於川普先前的立場。

法新社報導，川普（Donald Trump）在會後與尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）召開聯合記者會時表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）若拒絕美方提出的20點和平計畫，以色列將獲得他的「全力支持」，摧毀哈瑪斯。

川普也表示，尼坦雅胡已經同意這項涉及諸多事項的和平計畫。計畫內容呼籲先立即停火，接著是哈瑪斯繳械，還有以色列從加薩走廊（Gaza Strip）撤軍。

然而，哈瑪斯尚未同意這個提案。川普稱，希望哈瑪斯點頭，而各方「相當接近」達成協議。

計畫指出，只要雙方同意，「戰爭將立即結束」，且以色列撤軍與哈瑪斯釋放最後一批人質將同步進行；在計畫施行之初，將實施停火。

其他重點也包括部署「臨時國際穩定部隊」，以及成立由川普領導的過渡機構。

這項方案也要求哈瑪斯徹底解除武裝，且被排除在未來的政府之外，但對於願意「和平共處者」，則不在此限；以色列撤軍後，邊界將開放援助和投資進入。

川普在這項方案出現的重大轉變是，巴勒斯坦人將不會被迫離開，計畫寫道「我們將鼓勵人民留下，並提供他們機會建立更好的加薩」。

川普也告訴媒體，這項計畫將制定以色列部隊分階段撤離加薩走廊的時間表。

英國廣播公司（BBC）報導，尼坦雅胡在記者會上表示，今天的會晤不僅是結束加薩戰爭關鍵一步，也是為整個中東地區和平奠定基礎的重要一步。

他提及川普的20點和平計畫，「我支持你結束加薩戰爭的計畫」。

尼坦雅胡還說，這項計畫將確保以色列不再受到哈瑪斯威脅。

尼坦雅胡指出，所有人質無論是生是死，都應該在72小時內返國。

他提到，各方都有機會和平完成這項工作，但如果哈瑪斯拒絕這項計畫，或者他們接受計畫卻沒有執行，「我們會完成這項工作」。

另外，尼坦雅胡宣稱，巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）若不進行「徹底且真正的改革」，就無法在加薩發揮任何作用。

哈瑪斯 川普 以色列

延伸閱讀

以色列襲杜哈後 白宮：內唐亞胡向卡達承諾不再攻擊

川普見民主黨領袖未達共識？ 范斯：政府正走向關門

川普推文連發 宣布將對進口家具課「高額關稅」

以哈衝突結束有望？ 川普提20點和平計畫：哈瑪斯成員可獲赦免

相關新聞

AI模型和晶片都輸美中 印度如何成為另類AI強國？

美中正在爭奪AI霸主地位，印度的實力也不容小覷，不過，印度可能走上與美中不同的發展道路。印度在AI模型和晶片方面大幅落後美中，但印度人民使用AI的普及率很高，是美國OpenAI公司的第二大市場，有92%的白領上班族經常使用AI工具。印度也擁有龐大的科技人才，尤其是應用軟體開發商，適於開發一般平民百姓希望AI能提供的產品。因此，印度有可能發展成不同類型的AI強國，印度的潛力在哪裡？

華府直擊／美政府關門倒數 川普嘴上不饒人後果難料

美國聯邦政府關門進入倒數計時，美國總統川普被迫在美東時間29日下午與民主黨國會領袖見面，計畫針對短期延長撥款法案達成共識，然而川普上任以來長期迴避與民主黨領袖見面，多次表示雙方見面不會有成效，更經常批評民主黨是國家的亂源，美國朝野之間能否達成互信，令人堪憂。

籲哈馬斯同意和平計畫 川普：否則美將支持以軍完成任務

美國總統川普29日提出20點結束加薩衝突的和平計畫，要求巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在以色列同意該計畫後的72小時之內釋放人質...

【專家之眼】聯合國已淪為大國角力的旁觀者？

自1945年成立以來，聯合國肩負著維護世界和平與促進合作的使命。然而，80年過去，這個國際組織在現實中卻飽受各界詬病，效...

以哈衝突結束有望？ 川普提20點和平計畫：哈瑪斯成員可獲赦免

美國總統川普29日與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）見面，他提出20點結束加薩衝突的計畫，指如...

川普主持三方通話 內唐亞胡對攻擊卡達表達懊悔

以色列日前針對在卡達首都杜哈的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯高層發動攻擊，引發卡達的強烈不滿，美國白宮29日發出聲明指出，以色列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。