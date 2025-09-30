以色列襲杜哈後 白宮：內唐亞胡向卡達承諾不再攻擊
以色列9日向卡達首都杜哈發動空襲，鎖定巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯領導階層；美國政府表示，以色列總理內唐亞胡今天在白宮致電卡達總理就此事表達遺憾，並承諾不會再這麼做。
法新社和英國廣播公司（BBC）報導，以色列空襲卡達以來，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）態度一直強硬，今天這通電話則是在他會晤美國總統川普（Donald Trump）商討加薩走廊（Gaza Strip）停火時所進行。
白宮聲明寫道，以色列對卡達境內哈瑪斯（Hamas）目標的飛彈攻擊，意外導致卡達軍人喪命，「內唐亞胡總理表達深切遺憾」。
聲明還提到，內唐亞胡「重申以色列未來不會再發動這類攻擊」。
白宮指出，以色列和卡達兩國領袖接受川普建議，盼建立起三方機制，以強化協調、改善溝通及加強共同努力來防止威脅。
