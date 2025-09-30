籲哈馬斯同意和平計畫 川普：否則美將支持以軍完成任務

美國總統川普29日提出20點結束加薩衝突的和平計畫，要求巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在以色列同意該計畫後的72小時之內釋放人質，並繳械投降；川普表示，該計畫已經取得中東國家的共識，若哈馬斯不同意，以色列將獲得美國的支持來完成他們的任務。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，如果哈馬斯同意這項計畫，以色列的第一步將做出小型的撤退，並在72小時內釋放所有人質，接下來則會建立一個由川普領導的國際組織來讓哈馬斯繳械，同時讓加薩去軍事化。

以哈衝突尚未結束，以軍更向加薩市展開地面攻勢，引發國際爭議。川普29日與內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）會面，討論如何結束加薩衝突，並提出20點的和平計畫。

該計畫指出，如果兩邊同意這項計畫，戰爭會立即停止，以色列軍隊也會撤至指定的範圍內，等待人質釋放；在此期間，所有軍事行動都將暫停，戰線也會被凍結，直到達成所有和平條件。

在以色列公開同意計畫之後的72小時內，所有哈瑪斯的人質，不論死活都應該獲得釋放；以色列也會在人質釋放後，釋放250名囚犯和1700名遭到拘留的加薩民眾。

一旦所有人質都獲得釋放，繳械並同意和平共存的哈瑪斯成員將會獲得赦免；任何想要離開的成員也會被給予安全管道離境。

川普指出，這項計畫已經取得所有中東地區國家的共識，只等哈馬斯的同意，並認為會從哈馬斯那邊得到正面的回應；不過，川普也表示，如果哈馬斯拒絕這項計畫，以色列將獲得美國的支持來執行他們預計完成的任務。

此外，川普的20點計畫中也提到，加薩在取得和平之後，會由暫時性的非政治性委員會接管日常事務；計畫指出，該委員會會由有資格的巴勒斯坦人及國際專家組成，並由一個過渡性的國際組織「和平委員會」（Board of Peace）監管，由川普擔任委員會主席。

計畫指出，和平委員會將管理加薩發展重建的框架和資金，直到巴勒斯坦政府完成改革為止。

內唐亞胡說，如果哈馬斯同意這項計畫，第一步會是小型的撤退，並在72小時內釋放所有人質，接著便是建立國際組織來負責讓哈馬斯繳械，同時讓加薩地區去軍事化；內唐亞胡並感謝川普願意領導這個國際組織。

內唐亞胡也說，如果哈馬斯拒絕這項計畫，或者表面上接受，實則反對，那以色列會獨自完成任務；內唐亞胡說，這可以用簡單的方法，或者困難的方法，但無論如何，任務最後都會完成。