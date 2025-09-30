北韓副外相聯合國大會演說 矢言永不放棄核武

中央社／ 紐約聯合國總部29日綜合外電報導

北韓副外相金善敬今天在聯合國大會（General Assembly）發表演講宣稱，平壤當局永遠不會放棄核武，但同時也說仍願意透過外交途徑解決問題。

法新社報導，金善敬表示：「強加『非核化』給朝鮮民主主義人民共和國，就等於要求朝鮮民主主義人民共和國放棄主權與生存權，並且違反憲法。」

他還提到：「我們永遠不會棄核，這是我們的國家法律、政策及主權，也是我們的生存權。在任何情況下，我們都不會放棄這項立場。」

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩上週聲稱，只要能保留核武庫，他就願意跟美國談判。

北韓於2006年進行首次核子試爆，從那時之後，平壤當局就受到聯合國安全理事會（United NationsSecurity Council）的制裁，且制裁措施一直愈來愈嚴格，目標即是阻止北韓發展核武及彈道飛彈。

韓國總統李在明上週於聯合國指出，將努力結束與北韓緊張關係的「惡性循環」。

北韓 核武 聯合國

延伸閱讀

恐引發金融危機？川普再稱「3500億美元需預付」韓對美投資喬不攏

南韓總統：北韓已接近能以洲際飛彈攜核武打擊美國

南韓對美3500億投資添新變數 韓總理嗆1問題不解決免談

美要求現金投資3500億 李在明：韓全接受恐現1997金融風暴

相關新聞

憂對中衝突 美促飛彈增產4倍

華爾街日報廿九日獨家報導，五角大廈擔心未來若與中國大陸發生衝突，手上武器庫存不足，正敦促其飛彈供應商迅速將生產率翻倍甚至...

以哈衝突結束有望？ 川普提20點和平計畫：哈瑪斯成員可獲赦免

美國總統川普29日與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）見面，他提出20點結束加薩衝突的計畫，指如...

川普主持三方通話 內唐亞胡對攻擊卡達表達懊悔

以色列日前針對在卡達首都杜哈的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯高層發動攻擊，引發卡達的強烈不滿，美國白宮29日發出聲明指出，以色列...

川普再會內唐亞胡 希望敲定和平方案

美國總統川普廿九日將在白宮會晤以色列總理內唐亞胡。川普廿八日說，希望在這次會談敲定一項加薩和平方案，但內唐亞胡同日說，停...

川普與內唐亞胡會晤前 白宮：以色列、哈瑪斯「非常接近」達成共識

美國總統川普今天與以色列總理內唐亞胡會晤前，白宮新聞秘書李威特說，以色列和巴勒斯坦人組織哈瑪斯「非常接近」就結束加薩戰爭...

俄羅斯無人機威脅 歐學者警告：當心形式多元且模糊的混合戰爭

法國今天宣布派遣團隊到丹麥協助對抗無人機，維護10月1日到2日的歐盟峰會安全。歐洲近期頻頻出現懷疑來自俄羅斯的威脅事件，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。