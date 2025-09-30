以哈衝突結束有望？ 川普提20點和平計畫：哈瑪斯成員可獲赦免
美國總統川普29日與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）見面，他提出20點結束加薩衝突的計畫，指如果巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯和以色列同意這項計畫，各方軍事行動都將暫停，以軍也會撤退，不但雙方都將釋放人質，哈瑪斯成員也會被給予安全管道離開加薩。
川普29日與內唐亞胡在白宮見面，討論如何結束加薩衝突；川普不但在會議中主持以色列和卡達的三方通話，同時也提出20點結束加薩衝突的和平計畫。
該計畫指出，如果兩邊同意這項計畫，戰爭會立即停止，以色列軍隊也會撤至同意的範圍內，等待人質的釋放；在此期間，所有軍事行動都將暫停，戰線也會被凍結，直到達成所有和平條件，促成最後的軍事撤退。
在以色列公開同意計畫之後的72小時內，所有哈瑪斯的人質，不論死活都應該獲得釋放；以色列也會在人質釋放後，釋放250名囚犯和1700名遭到拘留的加薩民眾。
一旦所有人質都獲得釋放，繳械並承諾和平共存的哈瑪斯成員被承諾會獲得赦免；計畫也指出，任何想要離開的哈瑪斯成員也會被給予安全管道離境至其他國家。
