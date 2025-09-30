馬達加斯加大規模示威至少22死 總統宣布解散政府
馬達加斯加發生多起致命性示威，抗議反覆停水停電過後，總統拉喬利納今天宣布解散政府。聯合國（UnitedNations）表示，抗議至少造成22人死亡、逾100人受傷。
綜合路透社與法新社報導，拉喬利納（AndryRajoelina）在全國電視演說表示，「我已決定解除總理及政府的職務。在新政府成立之前，現任官員將擔任臨時部長。」
馬達加斯加位在非洲東南外海印度洋上。當地的抗議已經持續3天，是受到肯亞與尼泊爾Z世代的示威所啟發。Z世代（Gen Z）泛指從1997年到2010年代初期出生的人們。
這不僅是馬達加斯加近年來最大規模示威，也是拉喬利納2023年連任以來，面臨的最大挑戰。
拉喬利納也在演講中說：「若政府成員未執行他們被賦予的任務，我們承認並致歉」。
聯合國人權事務高級專員指出，死傷者包括遭安全部隊擊斃的抗議民眾與路人；也有人在接著發生的大規模暴力與搶劫事件中，被抗議無關的人或幫派殺害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言