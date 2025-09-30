馬達加斯加大規模示威至少22死 總統宣布解散政府

中央社／ 安塔那那利佛29日綜合外電報導

馬達加斯加發生多起致命性示威，抗議反覆停水停電過後，總統拉喬利納今天宣布解散政府。聯合國（UnitedNations）表示，抗議至少造成22人死亡、逾100人受傷。

綜合路透社與法新社報導，拉喬利納（AndryRajoelina）在全國電視演說表示，「我已決定解除總理及政府的職務。在新政府成立之前，現任官員將擔任臨時部長。」

馬達加斯加位在非洲東南外海印度洋上。當地的抗議已經持續3天，是受到肯亞與尼泊爾Z世代的示威所啟發。Z世代（Gen Z）泛指從1997年到2010年代初期出生的人們。

這不僅是馬達加斯加近年來最大規模示威，也是拉喬利納2023年連任以來，面臨的最大挑戰。

拉喬利納也在演講中說：「若政府成員未執行他們被賦予的任務，我們承認並致歉」。

聯合國人權事務高級專員指出，死傷者包括遭安全部隊擊斃的抗議民眾與路人；也有人在接著發生的大規模暴力與搶劫事件中，被抗議無關的人或幫派殺害。

