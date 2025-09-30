颱風博羅依襲越南增至13死46傷 逾4萬戶民宅受損

中央社／ 河內29日綜合外電報導

越南政府表示，颱風博羅依（Bualoi）侵襲越南過後，死傷已經攀升到13死、46傷。颱風帶來的強風大雨，使當地超過4萬戶民宅受損，災情也包含停電與道路淹水。

路透社報導，越南國家氣象局指出，颱風博羅依今天稍早登陸越南，沿著中北部沿岸移動時掀起高達8公尺的巨浪。之後，博羅依已經減弱為熱帶性低氣壓，並往寮國移動。

越南政府已經在颱風來襲前，預先撤離逾2萬8500人；由於中部行政區域內數座機場關閉，數百架航班也因此延誤或取消。

根據越南政府表示，博羅依已經使4萬4000戶民宅受損、6000公頃農田被淹沒，也造成多區對外交通被阻斷。

儘管鴻海、台塑、立訊、越南車廠Vinfast有些工廠，位在或靠近博羅依的路徑上，越南政府表示工業設施未出現重大損害。

