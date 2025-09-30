葉門附近海域不平靜 傳懸掛荷蘭旗貨船遇襲起火

英國海事安全公司安布雷（Ambrey）今天表示，一艘懸掛荷蘭國旗的普通貨船傳出在葉門港口城市亞丁（Aden）東南方120海里處遭到攻擊。

路透社報導，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）也說，軍事當局回報稱，一艘距離亞丁128海里的船隻被不明拋射物擊中，且據傳船隻起火。

上述英國辦公室及公司都表示，他們收到船隻附近有煙的報告。

英國海事貿易行動辦公室還說，船長回報目擊遠處有水花飛濺。

安布雷公司補充道，遇襲當下，這艘船並未發送船舶自動識別系統（AIS）訊號。

根據安布雷的說法，這艘船23日前往吉布地途中已曾淪為攻擊目標。