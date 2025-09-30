聽新聞
0:00 / 0:00

美退伍軍人教堂開槍縱火 至少4死8傷

聯合報／ 編譯陳韻涵、記者王若馨／綜合報導

曾參加伊拉克戰爭的四十歲退伍軍人桑福（Thomas Jacob Sanford）廿八日駕車衝撞密西根州大白朗鎮（Grand Blanc）的耶穌基督後期聖徒教會（昔稱摩門教），持突擊步槍進入會堂濫殺無辜並縱火，至少造成四人死亡、八人受傷；桑福與執法人員駁火遭擊斃。

美國總統川普在社群媒體發文，形容這起事件「可怕」，並稱此案疑似為「另一樁針對基督徒的攻擊」。

有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，大白朗鎮警方廿八日上午十時廿五分左右接獲報案，得知鎮上一處耶穌基督後期聖徒教會發生槍擊案與火災，警員十分鐘內便趕到現場制伏嫌犯。

槍手桑福選在該教會舉辦大型活動期間，駕駛一輛雪佛蘭皮卡正面衝撞教堂後，下車開槍並在會堂內縱火；桑福的卡車駕駛座後方，有兩幅巨大的美國國旗，保險桿上裝著一對鹿角。

大白朗鎮警長雷恩表示，桑福與警員駁火遭擊斃，初步研判桑福蓄意縱火，「調查人員仍在釐清火災何時發生及起火點」。

桑福行凶動機仍待調查。路透報導，槍案發生時，會堂裡有一百多人正舉行禮拜。

紐約郵報報導，四十歲的桑福來自大白朗鎮附近的伯頓市（Burton），他母親的臉書貼文表示兒子曾於二○○四年到二○○八年期間派駐伊拉克。

陸戰隊發言人告訴ＣＮＮ，桑福曾在軍中擔任機械士，負責托運與修復故障車輛。紐約時報報導，桑福畢業於該教堂附近的一所高中；另據已核實的軍事紀錄顯示，他曾在陸戰隊服役四年，並於二○○七年到二○○八年派駐伊拉克。

川普在社群平台發文寫道，聯邦調查局人員已經抵達現場並將主導調查；川普呼籲眾人為被害人祈禱，並稱美國境內的「暴力流行病」必須結束。

消息人士透露，拆彈小組在現場發現一件可疑物品，初步推測為「簡易爆裂物」。

美國 槍擊 退伍軍人 川普

延伸閱讀

美國密州教堂遭槍擊與縱火至少2死9傷 槍手被擊斃

頭份警開槍擊斃家暴現行犯挨告過失致死 檢方1理由不起訴

故宮捷克特展遭恐攻威脅！陸委會接到恐嚇信要求撤展

新北板橋某足體養生會館遭縱火 涉案女員工落網

相關新聞

美版矽盾 美媒：川普尋求 與台積正式夥伴關係

美國商務部長盧特尼克廿七日受訪時重申將與台灣達成貿易協議，並要求美台晶片製造「五五分」。美媒報導，盧特尼克的評論呼應對過...

黃仁勳：中國晶片只落後美幾奈秒

輝達執行長黃仁勳日前受訪表示，中國在晶片製造領域只落後美國幾奈秒（十億分之一秒）；允許輝達等公司向中國銷售產品，有助於推...

觀察站／美拋矽盾 為川習會暖身兼逼台讓步

在台美持續磋商對等關稅等經貿議題之際，美國商務部長盧特尼克拋出「美版矽盾」的震撼彈，與美國總統川普先前提出「要美國保護台...

專家看美版矽盾：美釋訊號 國安凌駕純粹經濟效率之上

美國商務部長盧特尼克拋出「美台晶片製造五五分」構想，引發外界關注，中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年表示，這既不公...

美立場轉變 川普特使：烏可能對俄長程打擊

美國總統川普的特使凱洛格表示，隨著美國政府對俄烏衝突立場轉變，烏克蘭有可能獲准使用美製武器對俄羅斯發動長程打擊。

憂對中衝突 美促飛彈增產4倍

華爾街日報廿九日獨家報導，五角大廈擔心未來若與中國大陸發生衝突，手上武器庫存不足，正敦促其飛彈供應商迅速將生產率翻倍甚至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。