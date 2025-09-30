美退伍軍人教堂開槍縱火 至少4死8傷

曾參加伊拉克戰爭的四十歲退伍軍人桑福（Thomas Jacob Sanford）廿八日駕車衝撞密西根州大白朗鎮（Grand Blanc）的耶穌基督後期聖徒教會（昔稱摩門教），持突擊步槍進入會堂濫殺無辜並縱火，至少造成四人死亡、八人受傷；桑福與執法人員駁火遭擊斃。

美國總統川普在社群媒體發文，形容這起事件「可怕」，並稱此案疑似為「另一樁針對基督徒的攻擊」。

有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，大白朗鎮警方廿八日上午十時廿五分左右接獲報案，得知鎮上一處耶穌基督後期聖徒教會發生槍擊案與火災，警員十分鐘內便趕到現場制伏嫌犯。

槍手桑福選在該教會舉辦大型活動期間，駕駛一輛雪佛蘭皮卡正面衝撞教堂後，下車開槍並在會堂內縱火；桑福的卡車駕駛座後方，有兩幅巨大的美國國旗，保險桿上裝著一對鹿角。

大白朗鎮警長雷恩表示，桑福與警員駁火遭擊斃，初步研判桑福蓄意縱火，「調查人員仍在釐清火災何時發生及起火點」。

桑福行凶動機仍待調查。路透報導，槍案發生時，會堂裡有一百多人正舉行禮拜。

紐約郵報報導，四十歲的桑福來自大白朗鎮附近的伯頓市（Burton），他母親的臉書貼文表示兒子曾於二○○四年到二○○八年期間派駐伊拉克。

陸戰隊發言人告訴ＣＮＮ，桑福曾在軍中擔任機械士，負責托運與修復故障車輛。紐約時報報導，桑福畢業於該教堂附近的一所高中；另據已核實的軍事紀錄顯示，他曾在陸戰隊服役四年，並於二○○七年到二○○八年派駐伊拉克。

川普在社群平台發文寫道，聯邦調查局人員已經抵達現場並將主導調查；川普呼籲眾人為被害人祈禱，並稱美國境內的「暴力流行病」必須結束。

消息人士透露，拆彈小組在現場發現一件可疑物品，初步推測為「簡易爆裂物」。