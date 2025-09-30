川普再會內唐亞胡 希望敲定和平方案

美國總統川普廿九日將在白宮會晤以色列總理內唐亞胡。川普廿八日說，希望在這次會談敲定一項加薩和平方案，但內唐亞胡同日說，停戰協議還未拍板，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯則稱尚未正式收到相關提案。

英國廣播公司（ＢＢＣ）和紐約時報廿九日報導，這是自川普一月回任以來，內唐亞胡第四次訪問白宮。川普向來挺以，但對加薩戰爭表示不耐。內唐亞胡在先前傾向繼續作戰，其極右派執政盟友希望無限期控制加薩並在當地設屯墾區。

川普已提出涵蓋廿一項要點的和平計畫，呼籲釋放所有以色列人質、以國不得再攻擊卡達、敦促以巴雙方為「和平共存」重啟對話等。川普對路透說，他的提案已獲得以色列和阿拉伯領袖非常正面回應，各方都想促成協議。

白宮新聞秘書李維特廿九日在福斯新聞「福斯與朋友」節目說，以哈非常接近就終止加薩戰爭、確保中東持久和平的框架協議達成共識。她說，這次「川內會」將討論廿一點和平計畫，川普並會與擔任哈瑪斯中間人的卡達領袖對話；為達成合理協議，以哈都必須做點讓步，離開談判桌時可能都有點不滿，但這是結束衝突的方法。

美以媒體披露的和平計畫內容指出，哈瑪斯要在協議確認後兩天內釋放所有人質，其後以色列將釋放數百名被判終身監禁的巴勒斯坦囚犯。承諾維持和平的哈瑪斯成員將獲赦免，能離開加薩，哈瑪斯將不在加薩擔任任何角色。

根據計畫，以軍將逐步撤出加薩，加薩將由臨時過渡政府治理。該方案也鼓勵巴人留在加薩，承認巴人未來建國的心願，還涵蓋改革後的巴勒斯坦自治政府未來在加薩角色。ＢＢＣ說，該計畫似乎顯示川普政府立場重大轉變；川普政府曾主張重新安置加薩人口。

巴人建國已被內唐亞胡設為紅線，他上周在聯合國大會重申不會允許。極右翼以國財長史莫特里奇廿九日說，他所屬的「宗教錫安主義黨」不會在任何提及巴勒斯坦國的計畫妥協。內唐亞胡正仰賴該黨支持以維持國會多數。