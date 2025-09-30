聽新聞
憂對中衝突 美促飛彈增產4倍

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
華爾街日報報導，美國官員希望愛國者等攔截飛彈加速生產，以保護太平洋地區周邊基地和盟友。圖為波蘭一基地的愛國者防空飛彈。（路透）
華爾街日報報導，美國官員希望愛國者等攔截飛彈加速生產，以保護太平洋地區周邊基地和盟友。圖為波蘭一基地的愛國者防空飛彈。（路透）

華爾街日報廿九日獨家報導，五角大廈擔心未來若與中國大陸發生衝突，手上武器庫存不足，正敦促其飛彈供應商迅速將生產率翻倍甚至增至四倍。美國官員希望取得更多愛國者等攔截飛彈，以保護太平洋地區周邊基地和盟友。

知情人士透露，五角大廈領導層已與幾家美國飛彈製造商的高階代表舉行一連串高層會議，就需求最高的幾種關鍵武器，推動生產加速。相關工作由「彈藥加速委員會」進行，美國國防部副部長范博格正罕見的親力親為，每周召集若干公司高層開會。

五角大廈六月就召集主要飛彈供應商舉行圓桌會議，啟動這項作為，防長赫塞斯和參謀首長聯席會議主席凱恩當時都出席。華爾街日報檢閱的文件顯示，參加該會議的武器製造商曾收到資訊需求書（ＲＦＩ），被要求詳述如何在未來的六個、十八個和廿四個月採取措施，將產量增至目前二點五倍。

美國陸軍九月提供洛克希德馬丁公司近一百億美元，用於在二○二四至二○二六財年製造近兩千枚愛國者三型飛彈。知情人士透露，五角大廈希望供應商最終能每年生產近兩千枚愛國者飛彈，幾乎是目前生產率四倍。

自二○二二年俄烏開戰，美方軍事官員就對美國提升武器產量的能力感到憂心。愛國者飛彈等昂貴攔截器用量因烏克蘭抵禦俄軍轟炸加劇而激增，但新的飛彈訂單未能跟上需求。

拜登政府二○二三年曾啟動提高彈藥生產率並疏通供應鏈瓶頸的作為。今年六月以色列和伊朗的十二天戰爭期間，美國發射數百枚先進飛彈，進一步消耗飛彈庫存，川普政府同月設定更積極的生產目標。

部分知情人士說，前述委員會正聚焦若與中國發生衝突時，五角大廈希望擁有的十二種武器，包括愛國者飛彈、遠程反艦飛彈、標準六型攔截飛彈、精準打擊飛彈、聯合空對地距外飛彈等。其中愛國者為優先項目，因為製造商洛克希德馬丁至今難以追上全球需求飆升。

五角大廈發言人帕內爾被問及相關舉措時說，美國總統川普和赫塞斯正探索不同尋常的管道，擴大軍事實力並加速彈藥生產，這是國防產業領袖和五角大廈高官的合作。

洛克希德和雷神等國防承包商說，已透過增加人力、擴大廠房、提升備用零件庫存，應對潛在需求激增。但有些供應商則難以達到新目標。

