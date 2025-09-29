川普與內唐亞胡會晤前 白宮：以色列、哈瑪斯「非常接近」達成共識

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。聯合報資料照，記者陳熙文／攝影
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。聯合報資料照，記者陳熙文／攝影

美國總統川普今天與以色列總理內唐亞胡會晤前，白宮新聞秘書李威特說，以色列和巴勒斯坦人組織哈瑪斯「非常接近」就結束加薩戰爭及確保中東持久和平的架構協議達成共識。

路透社報導，李威特（Karoline Leavitt）在美國福斯新聞頻道（Fox News）脫口秀節目「福斯與朋友們」（Fox and Friends）中表示，川普（Donald Trump）今天稍晚將在白宮與內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）討論一項21點和平計畫。

李威特還說，川普今天會跟擔任以哈調解人的卡達領導人會談。

她表示：「為了達成對雙方都合理的協議，雙方都必須做出一些讓步，離開談判桌時可能會有點不愉快，但這終究是我們結束這場衝突的方式。」

統治加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日襲擊以色列並擄走人質，以色列隨即開戰報復。

在近兩年外交努力無果後，華府上週向阿拉伯及穆斯林國家提出一項21點計畫，內容要求加薩永久停火並釋放剩餘人質。川普表示，他相信協議即將達成。

他昨天在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我們在中東擁有實現偉大成就的真正機會。各方都願意參與這個史無前例的特別進程，我們一定會搞定。」

雖然內唐亞胡稱讚川普是以色列最親密的盟友，仍有跡象顯示以色列對華府方案心存懷疑，一些阿拉伯國家也持保留態度。

與此同時，戰場情勢未見緩和，以色列戰車今天持續逼近加薩市（Gaza City）市中心，內唐亞胡表示目標是消滅哈瑪斯的最後據點。

帶著2個孩子在加薩市南方迪爾巴拉（Deir al-Balah）避難的婦女胡達（Huda）透過電話表示，她擔心川普的最新和平計畫會再次令人失望，「川普以前也做過承諾，最後都落空」。

阿布杜拉（Abu Abdallah）與將近20名親屬在加薩市海岸搭帳棚避難，他表示，家人在等白宮會談結果，然後再決定是否往南逃亡。

他說：「結果如果不是實現和平，就是加薩市會像（以軍之前徹底摧毀的加薩南部城市）拉法（Rafah）那樣被夷為平地。」

