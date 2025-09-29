華沙安全論壇聚焦空防 德防長：俄羅斯對北約愈加危險
德國國防部長佩斯托瑞斯今天出席華沙安全論壇時警告，俄羅斯對北大西洋公約組織（NATO）的威脅正日益升高，呼籲盟國加強防空合作，避免落入俄國總統普亭設下的「持續升高衝突」陷阱。
華沙安全論壇9月29日至30日在波蘭首都舉行，是中東歐地區最具影響力的戰略會議之一，今年論壇聚焦討論俄烏戰爭延宕下，歐洲如何強化集體防禦並協助烏克蘭鞏固長期安全。
德國防長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）今天在論壇指出：「俄羅斯對北約愈來愈危險。」他指出，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）正試圖透過接連不斷的軍事挑釁來暴露北約弱點。
面對這種局勢，北約需要展現團結、清晰的行動與合作。佩斯托瑞斯承諾，德國將持續推動防空能力建設，並深化與北約盟國的合作應對來自克林姆林宮的威脅。
談及烏克蘭，佩斯托瑞斯承諾，德國將持續強化與烏克蘭的在軍工產業上的合作，認為這是德國目前保障烏克蘭安全的最佳方式。透過德烏軍工合作，能提升烏克蘭的自我防衛能力，也有助烏克蘭加速融入歐洲安全架構。
德國外長瓦德福（Johann Wadephul）赴華沙安全論壇前表示，俄羅斯侵犯北約領空的行為並非偶然，而是「有意識的灰色地帶攻擊」，為「混合式侵略」一環。瓦德福強調，這些挑釁「極其危險，唯一的目的就是測試北約的決心」。
近期，丹麥、挪威與瑞典等北歐國家先後通報領空遭俄羅斯軍機侵犯，引發高度關注。烏克蘭總統澤倫斯基（Wolodymyr Selenskyj）今天也在論壇上呼籲，歐洲各國應攜手建立共同防空網，抵禦俄軍威脅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言