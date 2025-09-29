俄羅斯無人機威脅 歐學者警告：當心形式多元且模糊的混合戰爭

法國今天宣布派遣團隊到丹麥協助對抗無人機，維護10月1日到2日的歐盟峰會安全。歐洲近期頻頻出現懷疑來自俄羅斯的威脅事件，學者警告，當心形式多元且模糊的混合戰爭。

自本月22日以來，丹麥和挪威的敏感地點上空出現多架不明無人機飛行，包括機場和軍事基地。丹麥司法當局或北大西洋公約組織（NATO）沒有指明這些無人機的來源，但丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）說：「有一個國家對歐洲安全構成威脅，就是俄羅斯。」

丹麥交通部昨天宣布，為確保歐洲聯盟（EU）峰會安全，今天起禁止民用無人機飛越領土。

法國國防部今天表示，已派遣臨時聯合分隊前往丹麥，包含35名隊員、一架Fennec直升機和現役反無人機設備。

歐洲多國經常指控俄羅斯透過秘密行動、數位干預或試探軍事防禦反應等方式，對支持烏克蘭抗俄的國家發動混合戰爭，目的是破壞或考驗歐洲和北約組織的穩定。

法國新聞台（franceinfo）報導，俄羅斯對歐盟和北約組織的威脅日益增加，且形式不斷變化，最近數週，數十架無人機入侵波蘭、丹麥、德國領土，另有3架俄羅斯飛機闖入愛沙尼亞領空。

此外，法國本月初發現多顆豬頭被放在巴黎數座清真寺前面，調查人員懷疑背後有俄羅斯支持；22日，摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）在當局破獲一個意圖製造「選後暴力」的網絡後，公開表達擔心俄羅斯干預摩爾多瓦28日的國會選舉。

報導指出，歐洲正面臨俄羅斯發動的混合戰爭，法國智庫「歐洲創新」（Euro Créative）學者布納（Ulrich Bounat）解釋：「混合戰爭的目標是在無需軍隊直接對抗的情況下，盡可能破壞對手的穩定。」

德國前情報機構主管哈爾登旺（Thomas Haldenwang）接受政治媒體Politico訪問時也說，俄羅斯知道自己「在軍事上相較於北約的弱點」，因此「動用所有其他可行手段，從影響政治辯論到針對關鍵基礎設施的網路攻擊，以及大規模破壞行動」。

俄羅斯則一向否認所有戰爭相關意圖，有些事件也無法直接追溯到俄羅斯。挪威北極大學（Arctic University of Norway）和平研究中心的研究負責人比拉爾（Arsalan Bilal）指出：「混合戰爭的本質就在模糊性。」

比拉爾還說：「俄羅斯最終目標是從內部擊潰歐洲，包括歐盟和北約。俄國知道很難透過常規戰爭戰勝歐洲，因此企圖從內部削弱歐洲。」

面對無人機入侵歐洲領空，一些人呼籲採取更多行動，例如法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在聯合國大會期間呼籲北約成員國遭遇挑釁時強化因應力道。

但報導提到，歐洲國家目前因應相關威脅的裝備不足，一枚可用於攔截無人機的飛彈可能要價數十萬歐元。

比拉爾指出，面對混合戰爭威脅，軍事層面是一回事，還要加強協調和集體行動，「必須資助獨立媒體、提升媒體教育以對抗俄羅斯的宣傳和假資訊，讓人人都能分辨（資訊被）操縱（的跡象）」。