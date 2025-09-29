摩爾多瓦親歐執政黨保住國會過半席次 歐洲領袖祝賀
在俄羅斯遭控介選的陰影下，摩爾多瓦親歐洲聯盟（EU）執政黨今天宣布，在國會選舉中取得微弱過半優勢，並形容這是一場極為艱辛的戰鬥。歐洲數國領袖對這個結果表示祝賀。
法新社報導，摩爾多瓦（Moldova）是接壤烏克蘭的歐洲東部國家，長期因親歐或親俄產生分歧，境內還有一處親俄分離主義人士控制的區域。
這場選舉被視為摩爾多瓦持續推動加入歐盟的關鍵，該國自2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，便已申請加入。
執政的「行動團結黨」（PAS）黨魁葛羅蘇（IgorGrosu）在記者會中表示：「俄羅斯用盡一切骯髒手段介選…這不只是本黨的勝利，更是人民的勝利」。
根據摩爾多瓦選舉委員會網站，目前已開出逾99.96%選票，總統桑杜（Maia Sandu）領導的PAS取得50.17%選票，未來將主導總席次101席的國會；親俄勢力「愛國者聯盟」（Patriotic Bloc）則獲得24.18%選票。
PAS這次得票率略低於2021年大選時的52.8%。
桑杜於昨天開票後對記者表示：「開票結果就是（選民對）我國加入歐盟進程的有力授權。」
她更在今天指出，PAS在國會選舉勝出，「證明摩爾多瓦人民在國家未來面臨危險時，懂得團結一致」。
摩爾多瓦智庫WatchDog.md分析師庫拉拉魯（AndreiCurararu）告訴法新社，從統計結果來看，PAS確定已取得國會微弱多數，但危機尚未解除，因為若要組成有效運作的政府仍有難度。
他補充說：「克里姆林宮在這場行動挹注龐大資源，不會善罷甘休的，可能透過示威活動和收買執政黨國會議員等方式，阻礙摩爾多瓦建構穩定的親歐政府。」
歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）稱摩爾多瓦選擇了「歐洲的未來」，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）讚許摩爾多瓦挫敗俄羅斯野心；法國則祝賀摩爾多瓦人民做出捍衛「主權」的選擇。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天也祝賀摩爾多瓦親歐執政黨贏得國會選舉，強調莫斯科企圖顛覆該國選舉並未得逞。
