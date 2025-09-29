加拿大總理卡尼掌舵6個月 美中兩線貿易戰夾擊

加拿大總理卡尼上任已6個月左右，加國與兩大貿易夥伴美國、中國分別陷入關稅衝突，儘管這位前央行總裁試圖為加國開闢新道路，仍面臨經濟低迷及障礙日益增長的挑戰。

路透社報導，卡尼（Mark Carney）打選戰時承諾，在美國總統川普（Donald Trump）的關稅及吞併威脅下，他將與美國建立新的經濟關係。然而，他不僅尚未兌現這項承諾，甚至與加拿大第2大貿易夥伴中國陷入貿易戰。

今年4月率自由黨贏得國會大選的卡尼，強調自己是與川普談判、引領加拿大經濟度過危機的最佳人選。外界也普遍認為，他是其他全球領導人對於如何抵抗川普貿易要求的參考案例。

然而，卡尼政府已向美國做出若干讓步，例如撤銷許多報復性關稅，並大幅收斂那些動員加拿大民眾反美的強烈愛國發言。這些舉措顯示，卡尼對美國施壓的選項相當有限，畢竟美國市場高占加國近3/4出口。

美國關稅措施已打擊加拿大鋼鋁和汽車產業，儘管加國避免落入經濟衰退，一些分析師警告，接下來幾個月經濟低迷情況恐擴大。

納諾斯研究公司（Nanos Research）首席資料科學家納諾斯（Nik Nanos）說道：「卡尼實際上無法掌控任何與川普談判的節奏。」該公司民調顯示，50.7%加拿大人支持卡尼的領導，28.6%則擁護博勵治（PierrePoilievre）領銜的在野保守黨。

卡尼上週提到，與川普的談判主要將轉向未來對「美墨加貿易協定」（USMCA）進行的審查。

卡尼也正與中國磋商，北京當局8月對加拿大油菜籽實施臨時反傾銷措施，徵收高額保證金，以回應加國去年對中國電動車加徵關稅。

加拿大國際貿易部長西杜（Maninder Sidhu）預計11月前往中國訪問，致力降低雙方貿易緊張情勢。

加拿大前外交官、地緣政治顧問康明凱（MichaelKovrig）談到，加國選擇有限，但若為抵銷美國造成的損害而屈服於中國，將是危險之舉。