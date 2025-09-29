川普將會內唐亞胡談加薩戰爭 以軍在加薩持續推進

路透報導，美國總統川普將和以色列總理內唐亞胡在白宮討論如何結束加薩戰爭，但會談開始前幾小時，以色列國防軍戰車29日逼近加薩市市中心。

以軍地面攻勢絲毫沒有減弱，他們本月發動開戰以來最大規模攻勢之一，全面進攻加薩市。內唐亞胡表示，目標是要在哈瑪斯的最後據點消滅他們。

醫護人員表示，以軍當天在加薩造成至少18人死亡，大部分死亡事件發生在加薩市。

一名加薩女子胡妲和兩名子女在加薩市南部迪爾巴拉避難。她在電話中表示，她憂心川普最新和平計畫「將再次令人失望，川普過去做過的承諾最終都變成空談」。

以軍攻擊加薩市使當地嚴重的人道危機惡化，加劇以色列國際孤立。英法等多個西方國家不顧以色列和美國反對，近來相繼宣布承認巴勒斯坦國。

以色列戰車29日推進到距離加薩市最大醫院西法醫院數百公尺處。院內醫師表示，儘管以色列下令撤離，院內仍有數百名病患正接受治療。

以色列已表示，除非哈瑪斯釋放所有人質並永久解除武裝，否則不會停止戰鬥。哈瑪斯則說，願意釋放人質換取結束戰爭，但只要巴人仍為建國而戰，就不會放下武器。哈瑪斯也說，尚未收到美國新提案的任何訊息。

哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列殺害約1200人，並挾持251名人質。加薩衛生當局指出，以色列發動襲擊以來，已有超過6萬6000名巴人遭殺害。