傳五角大廈推動飛彈產量倍增 因應未來與中國潛在衝突

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
圖為五角大廈。路透
美國「華爾街日報」今天披露，因應未來與中國的潛在衝突，美國五角大廈對目前偏低的彈藥庫存感到不安，正積極敦促飛彈供應商，在極短時間內提高產量2倍甚至4倍。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）引述知情人士透露，美國國防部高層近期多次與美國多家飛彈製造商高層會談，討論加速生產高需求關鍵武器行動。

部分消息人士透露，國防部副部長費恩柏格（SteveFeinberg）不但親自參與，還成立了「彈藥加速委員會」（Munitions Acceleration Council），甚至每週都會與部分業者高層討論相關進度。

報導中表示，五角大廈6月召集飛彈供應商舉行圓桌會議，啟動這項計畫。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及參謀首長聯席會議主席凱恩（DanCaine）都親自出席，會中還有多家武器製造商、軍工科技新創企業如Anduril Industries，以及供應火箭燃料和電池等關鍵零組件的供應商代表。

五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）表示：「總統川普（Donald Trump）與國防部長赫格塞斯正在積極探索特殊途徑，以強化美軍戰力並加速彈藥生產。由國防產業領袖與國防部高層密切合作。」

不過，部分參與這項計畫的政府及業界人士憂慮，政府的目標恐不切實際。個別飛彈組裝完成往往需時2年；針對新供應商生產的武器進行測試與驗證也需要好幾個月、並耗資數億美元，才能確保能讓美軍官兵安全使用。此外，加速生產所需經費也是難題。

美國總統川普7月簽署了「大而美法案」（Big,Beautiful Bill），5年內追加250億美元彈藥預算。然而，專家認為，要達到五角大廈的目標，還需再投入數百億美元。

戰略與國際研究中心（CSIS）彈藥專家卡拉科（Tom Karako）指出：「廠商不會主動大量生產等著有人來買，必須等政府簽署合約才會擴產。政府如果真的要支持，應該以資金表態，而不能只靠口頭上的承諾。」

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）和雷神（Raytheon）等主要國防承包商表示，他們已經增加人力、擴建廠房並提升備品庫存，迎接未來可能的需求高峰。不過，一些供應商坦言，要達成新目標並不容易，對於政府還沒實質下單就要求擴產，投資上也抱持觀望態度。

雷神母公司RTX董事長暨執行長加里奧（Christopher Calio）7月3日致函國防部表示，公司願意協助提升產能，但強調需要國防部追加預算與採購承諾，才能進一步擴大生產。

華爾街日報引述消息人士透露，「彈藥加速委員會」目前聚焦在五角大廈因應與中國潛在衝突希望掌控的12項武器，包含愛國者攔截飛彈、長程反艦飛彈（LRASM）、標準六型（SM-6）飛彈、精準打擊飛彈及長程巡弋飛彈聯合空對地距外飛彈（JASSM）等。尤其愛國者飛彈，因為洛克希德苦於全球需求激增，一直無法跟上交貨進度。

