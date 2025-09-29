丹麥歐盟峰會加強維安 法德瑞典協助反無人機工作

不明無人機入侵迫使丹麥一度關閉國內數座機場後，法國、德國和瑞典今天宣布，將派遣軍警人員及反無人機系統進駐丹麥，為本週將在該國舉行的歐盟領袖峰會加強維安。

路透社報導，丹麥首都哥本哈根將於10月1日舉辦歐盟領袖峰會，2日則將舉行有47名成員的歐洲政治共同體（European Political Community）峰會。丹麥方面表示，國內發生多起不明無人機目擊事件後，已加強活動場地周邊的維安措施。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）在社群媒體X平台發文寫道，瑞典將派送「反無人飛行器系統」（Counter-UAS），且昨天也已另行運送「數套」雷達系統至丹麥。

瑞典警方另外指出，將應丹麥請求派遣大批警力至哥本哈根，挪威執法人員也將參與行動。

法國宣布，將派出Fennec型軍用直升機，以及負責反無人機工作的35人團隊。

德國政府發言人今天告訴記者，柏林當局將派約40名軍人至哥本哈根，協助偵測、辨識及抵禦無人機。

根據這位發言人，這項行動將持續至10月7日為止，派駐軍人將攜帶適當設備以執行任務。

數架不明無人機上週中斷丹麥境內6座機場的航班運作，其中包含北歐地區最繁忙的哥本哈根機場。

丹麥多處軍事設施於夜間也觀察到不明無人機現蹤後，丹麥昨天勒令，本週禁止全國所有民用無人機飛行。