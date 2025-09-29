丹麥歐盟峰會加強維安 法德瑞典協助反無人機工作
不明無人機入侵迫使丹麥一度關閉國內數座機場後，法國、德國和瑞典今天宣布，將派遣軍警人員及反無人機系統進駐丹麥，為本週將在該國舉行的歐盟領袖峰會加強維安。
路透社報導，丹麥首都哥本哈根將於10月1日舉辦歐盟領袖峰會，2日則將舉行有47名成員的歐洲政治共同體（European Political Community）峰會。丹麥方面表示，國內發生多起不明無人機目擊事件後，已加強活動場地周邊的維安措施。
瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）在社群媒體X平台發文寫道，瑞典將派送「反無人飛行器系統」（Counter-UAS），且昨天也已另行運送「數套」雷達系統至丹麥。
瑞典警方另外指出，將應丹麥請求派遣大批警力至哥本哈根，挪威執法人員也將參與行動。
法國宣布，將派出Fennec型軍用直升機，以及負責反無人機工作的35人團隊。
德國政府發言人今天告訴記者，柏林當局將派約40名軍人至哥本哈根，協助偵測、辨識及抵禦無人機。
根據這位發言人，這項行動將持續至10月7日為止，派駐軍人將攜帶適當設備以執行任務。
數架不明無人機上週中斷丹麥境內6座機場的航班運作，其中包含北歐地區最繁忙的哥本哈根機場。
丹麥多處軍事設施於夜間也觀察到不明無人機現蹤後，丹麥昨天勒令，本週禁止全國所有民用無人機飛行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言