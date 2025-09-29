德國選擇黨議員：跟中國要務實 不要講價值觀

（德國之聲中文網）德國選擇黨（AfD）議員彼得·費爾瑟（Peter Felser）本月出任聯邦議會德中議員友好小組的主席。此前他已擔任該小組的副主席長達8年。在費爾瑟的個人網頁上，就「選擇黨同中國」有一段用德中兩種文字的介紹。

介紹稱，他「致力於知識轉移及不同文化之間的對話」，他認為應該關注的重點是德國與中國在技術方面的合作。不過，在關鍵基礎設施問題上，費爾瑟認為「有必要保持德國和歐洲的獨立性。因為數字主權是可信賴的數字技術得以應用的先決條件，是公民權利和言論自由的保障，是德國民主的基石。」

費爾瑟認為，德國與中國的合作「非常符合雙方的利益」。在接受網絡媒體China·Table采訪時，費爾瑟表示，上一屆德國政府「以價值觀為取向、意識形態主導的」對華政策，阻礙了議員友好小組深入有效地了解中國，積累經驗。

他同時承認，在中國的「專制體制」下，所謂「議員」只能是帶引號的。他強調，與中國打交道，必須從多層面了解這個國家，並表示未來可以更多邀請「持批評立場的經濟團體和受壓迫民族，比如維吾爾人」參與對話。

中國間諜案

關於選擇黨與中國的關系，一年多來最引起轟動的莫過於選擇黨議員克拉（Maximilian Krah）的華裔助理Jian G.被控為中國從事間諜活動的案件。該案目前正在法庭審理中。

被問到此事，費爾瑟表示，盡管他2019年曾與克拉及後來擔任選擇黨主席的魏德爾一同訪問中國，但他本人並不認識Jian G.，對被曝光的案情同樣感到「震驚」。費爾瑟補充說，選擇黨的對華政策不應該被與克拉這樣一個人的行為劃等號，況且克拉在選擇黨內的工作並不涉及外交或中國事務。

克拉本人否認對自己助手的間諜活動知情，他目前因涉嫌收受來自中國的資金和洗錢而受到檢察機關的調查。

說到這件事對選擇黨的教訓，費爾瑟表示，在人事方面今後會「更加仔細審視」，他說：「我們並不天真幼稚。我們很清楚，試圖施加影響的活動是存在的。但也必須就事論事，接受邀請並不一定意味著你接受了對方的影響。」

價值觀不同又如何？

談到往屆德國政府對中國的政策，費爾瑟認為默克爾時代務實的對話外交，強於上一任外長貝爾博克「教師爺」式的說教。

被記者問到如何看待中國試圖對民主和人權做出自己不同的定義，費爾瑟說，在世界其他地方存在長期以來形成的社會結構、不同的文化及由此衍生的不同價值觀，對此人們不應該感到驚訝。「我們也許不得不習慣於不同的出發點，不能再對此視而不見。」

費爾瑟網頁上的中文介紹，還引用了選擇黨2024年歐洲議會選舉的競選綱領中的一段話：「我們希望擴大與中國的經濟、政治和文化聯系，但同時我們希望實現對貿易和投資的法律框架的相互協調。在此之前，我們必須通過競爭法和反壟斷法審查、限制並在必要時阻止中國企業對歐洲公司的收購。通過這種方式，我們可以有效的阻止德國和歐洲的技術外洩」。

費爾瑟在采訪的最後表示，歐洲對北京也應該有更自信和強硬的一面，尤其涉及中小企業在中國受到的不公平待遇。「必須有明確的訴求和法律措施，確保沒有人受到壓榨。但與此同時我認為，如果我們對合作失去信任，那將是一件令人遺憾的事。」

