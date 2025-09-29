印尼總統府掀新聞自由爭議後 恢復CNN記者採訪資格

快訊

中央社／ 雅加達29日綜合外電報導

美國有線電視新聞網（CNN）印尼頻道記者詢問政府免費學餐致食物中毒案，隨後遭總統府取消採訪資格，引發外界對印尼新聞自由的憂慮，總統辦公室今天恢復該記者的採訪資格。

路透社引述CNN印尼頻道報導，該頻道總編輯羅斯瑪莎莉（Titin Rosmasari）與總統府人士會面，確認該名記者的採訪資格已經恢復。

報導並指出，印尼總統府已對撤銷資格一事致歉，還說不會再發生類似情況。

印尼新聞理事會昨天表示，總統府應該解釋撤銷資格的理由，並恢復該名記者的權限，同時呼籲保障新聞自由。

羅斯瑪莎莉今天稍早告訴路透社，總統府是在27日晚間撤銷該名記者的採訪資格。她也對時代報週刊（Tempo）表示，取消資格的原因與記者對總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）提問數千名學童食用免費學餐後身體不適有關。

新聞畫面顯示，該名記者27日詢問普拉伯沃，對負責免費學餐計畫的國家營養局（National NutritionAgency）有無指示。

普拉伯沃回說他將召見該機構，還說「事關重大」，但計畫初期難免有缺失，呼籲勿將此事政治化。

時代報週刊報導，現場其他記者只獲准詢問普拉伯沃上週造訪聯合國總部等出訪行程。

根據政府資料，普拉伯沃今年1月推行數十億美元的免費學餐計畫以來，已有近6000名兒童食用餐點後不適，僅上週就有超過1000人。

普拉伯沃今天再為這項雄心勃勃的供餐計畫辯護，表示食物中毒比例低，而且計畫還在摸索階段。

