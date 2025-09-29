新加坡以國家利益為由 拒絕香港民主人士羅冠聰入境

快訊

中央社／ 新加坡29日綜合外電報導
前香港眾志主席羅冠聰。 中央社

新加坡當局表示，已於週末以「不符國家利益」為由，拒絕香港民主運動人士羅冠聰入境。

羅冠聰持有英國難民旅行證件。他向法新社表示，27日自舊金山抵達新加坡樟宜機場後，通過移民關卡時遭拒入境，並於隔日被原機遣返舊金山。

新加坡內政部發表聲明指出：「羅冠聰進入與逗留新加坡，並不符國家利益。」聲明強調，即使已持有簽證，入境時仍須接受進一步檢查。「這正是羅冠聰一案的處理方式。」

內政部並表示，羅冠聰2020年離開香港，遭香港警方以違反「國安法」為由通緝。羅冠聰抵達新加坡時，已在機場接受詢問，並進行移民及安全評估。最終，當局拒絕其入境，並於28日搭乘最快航班遣返回舊金山。

羅冠聰指出，他此次赴新加坡是受邀參加「僅限受邀人士、閉門舉行」的活動，事前已獲發新加坡簽證。「我在出發前三個星期左右就拿到簽證……申請時也提交了所有資訊，包括活動邀請函。」他說，雖持有效簽證卻在通關時被扣留，且未被告知理由，在新加坡停留大約14小時。

羅冠聰認為，新加坡拒絕他入境「具有政治意義，雖然我無法確定是否有外部勢力，如中華人民共和國，直接或間接介入」。

針對此案，中國外交部今天表示，並不掌握相關情況，但各國有權管理自身移民事務。外交部發言人郭嘉昆強調：「你提到的這個人是反中亂港分子，依法被香港警方通緝。」

羅冠聰曾是2014年香港「雨傘運動」的學生領袖，這場爭取民主的抗議運動曾令北京當局視為挑戰中央權力。他自香港「國安法」實施後流亡英國、美國至今。

新加坡過去也曾以新加坡「不得做為政治活動平台」為由，拒絕外國行動人士入境。

