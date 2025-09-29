日本抗議中國科研船進入專屬經濟海域 要求停止入侵
日本內閣官房長官林芳正今天表示，日本已向中國提出抗議，要求中方停止在日本專屬經濟海域（EEZ）從事海洋調查活動。日本昨天在西南方海域發現中國船隻。
路透社報導，林芳正指出，日本海上保安廳昨天清晨在距離奄美大島以西約379公里處的專屬經濟海域內，發現中國籍「向陽紅22號」船隻將類似鋼纜的裝置延伸至海中。
他表示：「我們已向中國政府抗議，指出在未經日本同意的情況下於該區域進行海洋科學研究，無法接受。」林芳正補充，該艘中國船隻約3小時後已駛離相關海域並向西移動。
東京與北京之間在東海一群由日本實際控制、日方稱為尖閣諸島、中方稱釣魚島的島嶼，長期存在主權爭議。
