德黑蘭處決1男子 稱其以色列在伊朗最重要間諜之一
伊朗司法部門媒體「米珊報」報導，當局今天處決一名叫做喬比－阿塞勒（Bahman Choubi-asl）的男子，並稱他為「以色列在伊朗境內最重要的間諜之一」。
伊朗長年和以色列陷入影子戰爭，德黑蘭當局近年已處決多名被指控與以國情報機構摩薩德（Mossad）有關聯、協助摩薩德在伊朗境內行動的人士。
米珊報（Mizan）寫道：「摩薩德吸引被告（喬比－阿塞勒）合作的主要目的，是掌握政府機構的資料庫及入侵伊朗資料中心；摩薩德同時也追求其他次要目標，包含調查電子設備的進口路線。」
報導表示，伊朗最高法院駁回被告的上訴，維持以「塵世腐敗」（corruption on earth）為罪名判處的死刑。
伊朗與以色列的衝突於今年6月升級為直接戰爭，以國當時襲擊伊朗境內多處目標，部分行動也仰仗深入伊朗國土部署的摩薩德人員。
涉嫌為以色列從事間諜活動而被定罪的伊朗人處決案今年顯著增加，近幾個月至少有10人被執行死刑。
