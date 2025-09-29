南韓推觀光入境暫免簽 中國2700名遊客抵仁川

南韓為振興觀光推出暫時性免簽政策，今天是生效第1天。中國1艘自天津出發的郵輪今天早上抵達仁川港，帶來2700多名中國遊客與船員。

南韓聯合通訊社報導，這艘由天津東方國際郵輪公司營運的7.7萬噸級「夢想號」，27日從天津出發，今天凌晨停靠在首爾以西30公里的仁川，船上有2189名乘客和563名船員，它停靠1天後將返回中國，完成為期5天的航程。

南韓政府本月初宣布，將從9月29日至明年6月30日開放對中國團體遊客免簽，為期9個月。這項措施旨在吸引更多外國遊客，至少3人的中國團客，現在可以免簽進入南韓，最長可停留15天。

當遊客們走下郵輪揮手致意並拍照留念時，仁川居民在碼頭表示歡迎，旅行社將遊客們以數十輛巴士送進市內。今年67歲的哲偉（Zhewei，音譯）說，「可能是因為免簽政策才開始，郵輪公司慶祝成立2週年，所以船上擠滿了人。」

哲偉表示他是與7名老同學一起旅行。「我來過南韓5、6次，但這是我第一次搭郵輪，所以非常興奮。」

38歲的徐大偉（Xu Dawei，音譯）偕妻子和年幼的女兒一同出遊，他說自己是在看到與免簽有關的廣告後訂下行程。「這是我第一次來南韓，希望能留下美好的回憶。」

南韓本月初宣布暫時性免簽政策後，這家中國郵輪公司推出仁川航線。為紀念這一時刻，仁川港灣公社（Incheon Port Authority）準備了有著韓國料理的餐車，市政府則在市中心廣場舉辦歡迎活動。

航運與旅遊業預計，免簽政策不僅會提振郵輪需求，還會刺激連接中韓兩國的國際汽車渡輪需求。

仁川港灣公社社長李瓊揆表示，「夢想號」的抵達將成為振興中韓海上旅遊的催化劑」，「我們將竭盡全力拓展郵輪航線，協助振興地方經濟。 」