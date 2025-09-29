CNN印尼記者追問學餐中毒 遭總統府取消採訪資格

美國有線電視新聞網（CNN）印尼頻道記者因詢問政府學餐導致食物中毒事件，遭總統府取消採訪資格。媒體監督機構今天呼籲尊重新聞自由，並敦促總統普拉伯沃恢復該記者權限。

有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）總編輯羅斯瑪莎莉（Titin Rosmasari）今天告訴路透社，總統府是在27日晚間撤銷該台記者的採訪資格。她要求總統府說明理由。

羅斯瑪莎莉也對時代報週刊（Tempo）表示，該名記者採訪資格被取消的原因，與對普拉伯沃（Prabowo Subianto）提問數千名學童食用免費學餐後身體不適有關。

新聞影片畫面顯示，該名記者27日在機場詢問普拉伯沃，對負責免費學餐計畫的國家營養局（NationalNutrition Agency）有何指示，普拉伯沃回說他將召見該機構。

普拉伯沃還說，計畫初期難免有缺失，呼籲外界勿將此事政治化。

國家營養局副局長26日就近期的食物中毒事件公開道歉，承認監管不足，並表示營養局將承擔全部責任。

印尼新聞理事會昨天表示，總統府應對吊銷採訪證一事作出說明，並恢復該記者採訪權限。

時代報週刊報導指出，當天在機場現場的其他記者也被禁止提問與普拉伯沃國際出訪無關的問題。總統府發言人哈迪（Prasetyo Hadi）今天並未回覆路透社詢問，當被問及採訪權限遭撤銷一事時，他表示總統府新聞局會尋求解決辦法。

根據政府資料，普拉伯沃今年1月推行數十億美元的免費學餐計畫以來，已有近6000名兒童食用餐點後不適，僅上週就有超過1000人。

根據「無國界記者組織」（Reporters WithoutBorders）發布的2025年「世界新聞自由指數」（World Press Freedom Index），印尼在180個國家和地區中排名第127位，較前一年下滑16名。