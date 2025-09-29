泰國總理赴議會闡述政策 聚焦振興旅遊業和邊境衝突
泰國總理阿努廷今天到議會提交政策報告書，內容包括重振遊客對赴泰旅遊的信心、和平解決與柬埔寨的邊境衝突、解決經濟問題並提高人民收入。
身兼內政部長的泰國總理阿努廷（AnutinCharnvirakul，中文名：陳錫堯）今天到議會提交政策報告書，並闡述多項關鍵政策。他表示，他的政府剛上任，正面臨著許多不確定性，其執政時間和資源有限，且領導的是一個少數政府，國家預算不會由政府決定。
泰詢問者（Thai Enquirer）今天報導，阿努廷強調，在奠定國家發展基礎、增加競爭力和保持國家穩定的同時，必須解決多項緊迫問題，同時表示，支持在大眾廣泛參與的情況下，就憲法修正案舉行全民公投。
阿努廷今天在議會闡述多項政策，內容涵蓋經濟、安全、社福、環境、天災、政府數位化和法律改革等。
曼谷郵報（Bangkok Post）則指出，政府將更專注於確保遊客安全，並打擊針對遊客的詐騙行為，同時振興旅遊業。
另外，和平解決與柬埔寨的邊境爭端則是重中之重，同時還要發展積極的外交政策，在國際舞台上提升泰國的信譽，並解決邊境騷亂和地方經濟問題。
為了因應貿易戰，阿努廷表示將組建一個「泰國隊」，以向企業提供幫助。另外，為解決生活成本增加的問題，將致力於提高人民收入，降低生活成本，並解決國債問題。
阿努廷政府還將嚴厲打擊貪腐和非法賭博，維護法治並保護宗教信仰。針對自然災害和環境問題，政府預計將在高風險區域建立災害預警系統，並加速災民的賠償和復原工作。
阿努廷9月初在國會最大黨人民黨（People's Party）的支持下當選總理，但人民黨提出了一系列要求，其中包含阿努廷就任總理後的4個月內須舉行大選。
阿努廷24日表示，他計劃明年1月底之前解散國會，並於3月或4月初舉行大選。
人民黨主席納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）今天表示，由泰自豪黨（Bhumjaithai Party）領導的政府，必須優先起草修憲法案，以履行其與人民黨達成的協議，以終結泰國政變與政治動盪的惡性循環。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言