泰國總理赴議會闡述政策 聚焦振興旅遊業和邊境衝突

中央社／ 曼谷29日專電

泰國總理阿努廷今天到議會提交政策報告書，內容包括重振遊客對赴泰旅遊的信心、和平解決與柬埔寨的邊境衝突、解決經濟問題並提高人民收入。

身兼內政部長的泰國總理阿努廷（AnutinCharnvirakul，中文名：陳錫堯）今天到議會提交政策報告書，並闡述多項關鍵政策。他表示，他的政府剛上任，正面臨著許多不確定性，其執政時間和資源有限，且領導的是一個少數政府，國家預算不會由政府決定。

泰詢問者（Thai Enquirer）今天報導，阿努廷強調，在奠定國家發展基礎、增加競爭力和保持國家穩定的同時，必須解決多項緊迫問題，同時表示，支持在大眾廣泛參與的情況下，就憲法修正案舉行全民公投。

阿努廷今天在議會闡述多項政策，內容涵蓋經濟、安全、社福、環境、天災、政府數位化和法律改革等。

曼谷郵報（Bangkok Post）則指出，政府將更專注於確保遊客安全，並打擊針對遊客的詐騙行為，同時振興旅遊業。

另外，和平解決與柬埔寨的邊境爭端則是重中之重，同時還要發展積極的外交政策，在國際舞台上提升泰國的信譽，並解決邊境騷亂和地方經濟問題。

為了因應貿易戰，阿努廷表示將組建一個「泰國隊」，以向企業提供幫助。另外，為解決生活成本增加的問題，將致力於提高人民收入，降低生活成本，並解決國債問題。

阿努廷政府還將嚴厲打擊貪腐和非法賭博，維護法治並保護宗教信仰。針對自然災害和環境問題，政府預計將在高風險區域建立災害預警系統，並加速災民的賠償和復原工作。

阿努廷9月初在國會最大黨人民黨（People's Party）的支持下當選總理，但人民黨提出了一系列要求，其中包含阿努廷就任總理後的4個月內須舉行大選。

阿努廷24日表示，他計劃明年1月底之前解散國會，並於3月或4月初舉行大選。

人民黨主席納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）今天表示，由泰自豪黨（Bhumjaithai Party）領導的政府，必須優先起草修憲法案，以履行其與人民黨達成的協議，以終結泰國政變與政治動盪的惡性循環。

