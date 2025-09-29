貪腐與養老金政策引發眾怒 秘魯抗議活動至少19傷

秘魯當局及人權倡議人士今天指出，週末發生針對秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）及國會的抗議活動，至少釀成1名警察等19人受傷。

數百人週末在大批警力戒備下，遊行邁向首都利馬（Lima）市中心的政府機關所在地。

根據法新社記者現場觀察，年輕人向執法人員投擲石塊、汽油彈及煙火，警方則以催淚瓦斯和橡膠子彈回應。

人權聯盟CNDDHH今天報告，共有18人在衝突中受傷，其中包括1名記者。

祕魯國家警察在社群媒體發布衝突畫面並表示：「由多個團體組織的遊行中，1名警察遭燃燒彈攻擊受傷。」

CNDDHH將暴力責任歸咎警方，所屬律師培瑞斯（Mar Perez）指出：「我們呼籲警方尊重人民的抗議權。警方沒有理由大量施放催淚瓦斯，更不應攻擊民眾。」

數以百計運輸工人及「Z世代青年團體」今晚再次上街，抗議貪腐與勒索，但遭數十名警察以催淚瓦斯驅散。

28歲工程師佛羅雷斯（Adriana Flores）說：「我們為了反對貪腐、捍衛生命，以及對抗每天奪走我們生命的犯罪而遊行。」

社會動盪加劇的導火線之一，是博魯阿爾特政府9月5日通過的一項法律，在年輕人儘管面臨工作不穩定、非正式就業率超過70%下，仍要求他們必須繳納私人養老基金。

博魯阿爾特的民意支持率在任期最後階段大幅下滑，她的任期將於2026年7月28日到期。